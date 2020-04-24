功夫茶：體育波經二合一　足球資訊全掌握

一代足球名宿告魯夫講過一句發人深省嘅話：「甚麼是速度？傳媒經常被蒙蔽。要知道，如果早點起步，看起來我便較快了！」呢，東網強勢展新姿，不但起步又快又早，更時時刻刻站在讀者立場，恨不得將全世界嘅好波全獻給你，仲要幾番破石驚天，推陳出新，咁就笑住欣賞嶄新嘅《體‧波》版面啦！

嗱！咪心邪衰衰好冇，功夫茶嘅好波獻給你，唔係叫大家欣賞波濤洶湧嘅𡃁模「事業線」如何變幻，或喪𥄫「眉蹙春山，眼顰秋水」嘅美女胴體！今次帶畀大家嘅，絕對係「上東網，知天下」嘅另一個大震撼！東網APP不斷升級，講嘅係速度，絕對唔係廢噏一輪乜Q「社會責任」然後跪求訂閱嗰種！今次，為提升讀者瀏覽體驗，就來個「併吞八方之志」，就係將「體育」及「波經」資訊神合融為一體，體中有波，波中有體，一句講晒：就係「體波」過癮死！爽吖！

不一樣嘅《體‧波》版面，下分「外國波」、「本地波」、「德甲」、「法甲」、「日職」、「墨超」及「英超」欄目。「外國波」顧名思義，着重嘅係外國足球新聞，是否「外國波」好似「外國月亮特別圓」，波迷撳入去睇吓就一清二楚喇！功夫茶要特別指出，東網以服務讀者為職志，已取得「中國人壽香港超級聯賽」直播權，積極跟進本地球壇消息，凡我波迷，只要撳入「本地波」，咁就所有港超最新消息，一次過等你「體」到盡！係唔係好窩心呢？

呢，搜羅天下好波、本地超級聯賽，以及體壇最新消息係《體‧波》版天職，大家多啲收睇，不必專程送花或生果籃上來，仝人已心滿意足；功夫茶樂意再提醒熱愛好波嘅球迷，除咗有「德甲」、「法甲」、「日職」、「墨超」及「英超」等欄目外，仲有《彩報》「刨績王」，係各大聯賽最強數據庫，球隊近況、盤路、數據及賽程等博彩資訊應有盡有，方便大家「做功課」。喂，各位波迷，稍後各地聯賽重開，更會推出「即時比數」，為你帶來最快最準嘅即時比分，助波迷們掌握現場形勢，洞悉先機，令即場投注更得心應手！

「有東方，冇窮人」已經係街知巷聞，馬經三T一個馬季中不停，依家《體‧波》版仲帶畀大家睇盡天下好波，極盡視聽之娛，而只係輕鬆喺手機撳一個掣，足球博彩資訊快夾準，睇好波兼分分鐘富貴逼人來！仲唔立即更新東網APP！未安裝東網APP嘅朋友，只需掃描右方嘅QR code就可以立即安裝，阿哥，蔗渣價錢都唔使，係完全免費即歎燒鵝髀嘅味道，千祈千祈千祈咪執輸啊！