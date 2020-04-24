世界視線：土耳其疫情嚴峻　難民潮困擾歐洲

土耳其超越伊朗，成為中東新冠肺炎疫情最嚴重國家，確診個案直逼十萬宗，二千餘人死亡。疫情直接引發區域局勢緊張：擠壓在土國和歐洲之間的難民一旦爆發疫情，勢必引發嚴重人道危機，不僅是重視人權的歐盟面目無光，土國總統埃爾多安的政治威信亦會受損。為防止土耳其將難民推給歐洲，希臘政府已發出嚴厲警告，指該國軍隊已經準備好抵制土國的一切挑釁行動。

疫情令土國和歐盟緊張關係加劇：首先大批難民未經檢測，不僅可能成為新疫情大爆發的計時炸彈，更可能傳入土耳其和歐盟；再則土歐雙方目前在疫情下經濟均飽受打擊，恐難向難民提供更多人道救援。對歐盟而言，在經受二○一五年的難民潮後，包括德國在內都已民怨沸騰，不會再向難民打開國門。

但土耳其亦有難言之苦：該國已收容三百六十萬敍利亞難民，疫情令國家財政百上加斤。過去數月隨着敍北戰事加劇，單在土敍邊境至少就有上百萬難民。土國試圖強行將部分難民送往歐洲，但遭到希臘等南歐國家強硬阻擋。這些難民於是像人球般被擠壓在邊境地帶，因此連西方媒體亦批評，希臘上月暫停難民申請，已經違反了國際法。

更嚴重的是，如得到俄羅斯支援的敍利亞政府軍，決定趁美軍受到疫情打擊，搶攻敍北收復全國，則將有更多難民逃往土耳其。這將成埃爾多安的噩夢，他唯一的選擇，就是把難民強行推到歐盟手中。希臘政府發出的警告，顯示歐盟成員國為阻止難民闖關，亦不惜採用武力手段來反制土耳其。一旦局勢失控，土歐邊境甚至可能爆發一場局部武裝衝突。

國際社會已有呼聲，要求土耳其與歐盟盡快就新冠肺炎疫情下的難民問題作出安排，不過雙方矛盾未能化解。歐盟希望通過對土耳其提供經濟援助，以換取土國承接難民壓力，但埃爾多安則顯然更希望歐盟承接更多難民。雙方拉鋸，難民營狀況不容樂觀。面對可能出現的新一波難民潮和疫情引發的人道危機，歐盟繼續擺出強硬姿態，絕不利於歐洲捍衞民主自由與人權的形象。