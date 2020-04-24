美國壓迫中國的力量愈來愈加強。但只是輿論之戰、外交之戰，或許這反映出特朗普政府的虛弱。美國國內新冠肺炎疫情未穩，難獲全國支持與中國撕破臉地衝突起來。選情見淡，不是靠「甩鍋」中國便可逆轉，關鍵還是何時控制疫情和應對隨後的經濟危機。趕走移民，與中國為敵，只能爭取民智未開的內陸選民，和美國社會內的種族主義勢力，未必可抗衡東西岸開放州郡的民眾。而且逆全球化的目的是美國優先，卻怎樣達到使美國資本有利的局面呢？唯一機會是中國投降、屈服，簽「澶淵之盟」。中國軍民能接受另一場「庚子大辱」嗎？

美國的跨國資本和特朗普政權最害怕的是與中國決裂。中美未必開戰，而是中國倣效俄羅斯，反制美國。中美決裂，首先反對的會是歐盟、 日本、南韓和大多數新興國家，反對的是美國，不是中國。因為中國與美國打起貿易戰、經濟戰、金融戰，以至出兵支援俄羅斯反制美國的代理人之戰，天下必然大亂，大亂損失最大的是這些被殃及池魚的國家。歐洲及日本不可能參與美國對華施壓的「庚子賠款」。在中國決裂之下，美國制裁中國，不可能屈服中國。中國不是伊朗、敍利亞、北韓，反制力量更不低於俄羅斯。美國不敢出兵。中國不用武統台灣，只是像美國當年對付中國那樣，封鎖台灣，台灣能守多久？美國敢出兵破圍嗎？中美決裂，日韓難以取捨。

日韓久受美國欺壓。中美決裂，美國要急找助力對抗中國，便不得不向日本及南韓讓步。中國則可借市場和南海航道作條件，與美國決裂。但不與日韓分手，反提10+3的東亞、東南亞自由市場，未必可即成事，至少可給東亞、東南亞，以至世界看這個亞洲協議的機會。

疫情引發的大蕭條，大國的對策多是貿易保護主義，但北美區域怎可與亞洲區域競爭呢？印度哪會棄亞洲而入北美陣營。歐洲可以怎樣自保？歐洲自保便是與美國分道揚鑣，而與俄羅斯、中國暗度陳倉了。美國靠五眼聯盟，欺壓美洲諸國，便是倒退至上世紀初期，從「全球霸主」下降為原來的「區域霸主」，由此而對美國的經濟、社會與金融會有多大的打擊呢？廿四萬億美元國債怎樣償還呢？

中美決裂，美國若敢於凍結中國在美資產，包括所持美國國債和黃金，是與全世界為敵，自絕於世，全世界所有國家都會追債。美國也不能再舉新債，這會是比大疫、大蕭條更大的大災難，美國當敗。中美之爭屆時便可解決！