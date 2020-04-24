毛澤東說過，政治路線確定之後，幹部就是決定的因素。港府高層人事大地震，四個局長被免職、一個局長平調，共涉及五個政策局，這是前所未有的大動作，除了反映港府希望透過換人重拾管治威信，更顯示中央為香港撥亂反正的強大決心。

從國務院港澳辦及中聯辦接連發聲，到警方拘捕十五名反中亂港頭面人物，再到港府管治班子大換血，這些動作一氣呵成，令人耳目一新。有人說這意味着中央對港政策將更趨強硬，雖不中亦不遠。過去就是因中央畏首畏尾，放任自流，香港才鬧到如此地步，尤其是去年爆發的黑暴之亂，反對派公然勾結外部勢力，擺明車馬「光復、革命」，不僅嚴重衝擊一國兩制，而且嚴重威脅國家安全，如果中央繼續坐視不理，那才是咄咄怪事。

很明顯，這套連環拳擊中了反對派要害，難怪他們氣急敗壞，如喪考妣，甚麼破壞一國兩制、違反《基本法》等等，簡直到了語無倫次的地步。其實大家都知道，一國兩制正是根據《基本法》實施，而《基本法》則是由全國人大制訂，中央不僅有權發聲，而且有權監督，反對派氣急敗壞也好，如喪考妣也罷，都改變不了任何事實。相反，他們愈是反應激烈，愈是證明中央出招正確。

當然，謀事在人，成事在天。香港問題千頭萬緒，深層次矛盾剪不斷理還亂，沒有強而有力的管治團隊，既無法順利施政，更談不上維護一國兩制。

港府經過今次大換血，能不能否極泰來，重新出發，現在言之尚早，唯一可以肯定的是，隨着中央調整對港政策，由「五十年不管」修正為落實「全面管治權」，類似動作勢必陸續有來，不管反對派如何掙扎反抗，如何挾洋自重，都只能是以卵擊石。他們不是揚言「留案底令人生變得更精彩」嗎？李漢奸不是聲稱「舒服晒」嗎？當局不妨成人之美，看他們如何精彩、舒服。