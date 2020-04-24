反對派為求攬炒無所不用其極，瘋狂拉布，立法會內務委員會半年來十多次會議，一直未能選出主席，港澳辦和中聯辦代表中央行使監督香港特區的權力，先後發稿斥責泛民主派亂港，以及議員涉及公職人員行為失當罪，掀起各界對《基本法》第二十二條內容詮釋的爭議。泛民宣稱中聯辦是中央政府據第二十二條設立的機構，無權干預香港內部事務，中聯辦澄清兩辦並非泛民所指一般意義的「中央人民政府所屬各部門」，港府三度出稿解釋卻愈解愈亂，變成與中聯辦說法對着幹，結果要刪除部分內容。

對《基本法》第二十二條解讀，各有各說，曾任基本法起草委員的政界人士看法大相逕庭，法律學者的說法亦南轅北轍，有說二十二條本來立法精神就是防止中央插手香港自治，所以條文應包括中央在港設立的中聯辦，亦有講法認為二十二條所指的中央政府所屬部門，是各省市的機構，與特區在工作上、權力上無直接關係，港澳辦及中聯辦這兩個專負責特區事務的部門或不包括在內。究竟哪個答案才準確？市民都給搞得頭昏腦脹。

其實法律詮釋也是法律制度重要一環，香港在一國兩制下，以不牴觸《基本法》為綱領，沿用殖民地時代留下來的普通法，法官肩負判案重責，不時聽聞有判錯案，上訴庭甚至終審法院都多次扭轉下級法院的判決，並直斥其非。一宗案件判決推翻再推翻並不是奇聞，這就是香港法律制度容許的情況。照理下級法院的法官都是法律專業人士及有經驗，為何會犯上這些錯誤？若果沒有上訴機制，豈不是冤案無數？

法律需要確定性及權威性，否則市民無所適從。《基本法》有先見之明，第一百五十八條列明《基本法》的解釋權屬於全國人民代表大會常務委員會。人大常委會說一就一，現在圍繞二十二條的爭拗都是浪費時間。