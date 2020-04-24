乘着新冠肺炎疫情席捲全球之際，美國看來正採取更全面敵視中國的策略。

在國際輿論方面，美國指摘中國對疫情防控不力，隱瞞疫情，引致病毒散播全球，連累其他國家受到新冠肺炎蹂躪，西方傳媒同時指摘中國在全球範圍惡意收購和囤積醫用防禦物品，苦害其他國家缺乏供應，醫療系統癱瘓。以美國為首的「反中派」還在全球發起所謂控告中國，要求天文數字賠償。

雖然美國本土也遭受疫情攻陷，他們對中國的敵視行動卻未見放緩，除了國內疫情失控外，有大量海軍人員受到感染，連羅斯福號核動力航母也因而要作編整，美軍艦隊仍然不停在南中國南海水域巡邏，間中派出戰艦穿越台灣海峽，繼續定期派偵察機繞中國海域飛行，軍事行動未見稍停。

美中之間雖然簽署了第一階段貿易協議，美對中的圍堵仍不遺餘力，繼續游說各國拒絕使用華為電訊設備，禁止美國科技公司生產的高端晶片輸往中國，美國依然阻礙中國的科技發展，雙方關係未見好轉。

美國針對中國的冷戰部署是長期計劃，不會因疫情而改變，他們的行動仍然是全方位，並未因為需要全球合作遏止疫情而放緩，美中對峙依然是兩國關係的主軸。

可能因為近月來全國齊心對抗新冠肺炎疫情，內地國民對國家的向心力提高，不少網民對美國的敵對行為敵愾同仇，愈來愈多人對美國反感，連一些過往比較高恣態的親美派「高知」亦見收斂。有些網民開始針對美國叫板，要求政府採取對抗性策略回應，例如曾經有人建議停止輸出口罩、搓手液、醫療防護物料和呼吸機去美國。這些建議當然是毫不實際，因為各種醫護產品及器材都不是高科技產品，中國在技術上毫無壟斷性，靠的主要是低工資、大量生產，加上各種條件配合，如果貿然禁止出口，外國可能會視為戰爭行為，不再計算成本，中國產品隨時可以被取代。尤其是呼吸機，部分組件依賴進口，怎可能當成奇貨可居？

雖然經歷了美中貿易協議的挫折，在現時國際貿易大局下，中國仍然是受益一方，沒有誘因去改變這二十多年來行之有效的發展策略。如果中國全面叫板美國，擺出敵對姿勢，可能引致失去美國市場，甚至觸發全球性禁運，對中國更為不利。

軍事上中國仍然未有足夠實力與美國抗衡，中國並非面對外來侵略，不需要迎頭痛擊保衞國土，美國的挑釁並無面子以外的實質損失。現階段來看，中國繼續韜光養晦，埋首發展科技和經濟仍然是硬道理，叫板美國其實不合時宜。