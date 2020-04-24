壹淫媒反中亂港，宣淫販賤，收費訂閱人數斷崖式暴跌廿萬，報紙愈出愈薄，廣告寥寥無幾，四年半累蝕十八億元，裁員凍薪都不足以支撐。繼專欄打手天天叫讀者訂閱救亡後，漢奸黎日前赤膊上陣，發放告急短片，一方面苦口苦面自稱「有社會責任，無論如何都要撐下去」；另一方面笑口噬噬叫讀者「科水」，烚熟狗頭一般，而且不是每月付費，而是一繳便是一年費用。爛果報有幾唔掂，由此可見一斑。

弔詭的是，既然漢奸黎自詡民主鬥士、爛果報「有社會責任」，反對派又以區議會選舉大勝而自稱為社會大多數，按道理，身為社會大多數的黃絲應該是爛果報的目標讀者，而根據黃色經濟圈邏輯，手足人強馬壯，足以養活黃店。爛果報作為頭號黃色傳媒，又是反中亂港急先鋒，漢奸黎更是「為美國而戰」，佔社會大多數的黃絲沒理由不支持，但現實卻是連黃絲都留不住，難道真是一句「政治打壓」就解釋得了嗎？

說到底，壹淫媒圖窮匕現，反中亂港不是為了爭取民主，而是為了私利，藉搞亂香港求外部勢力犒賞。爛果報天天抹黑警隊和中央，煽動仇恨情緒，無非希望有更多無知少年充當爛頭蟀；其成立的「撐學生專戶」基金，開宗明義給錢參與暴亂的青年，即是要他們無後顧之憂繼續為漢奸黎賣命。

看最近的新聞，一名疑涉灣仔華仁書院炸彈案、隸屬勇武派「屠龍小隊」及「V小隊」的大專生被捕提堂，其父哽咽斥兒子「畀民主黨洗腦」，民主黨與漢奸黎是甚麼關係，不言而喻。另一例子，兩名只有十多歲的青年涉去年的上水磚頭掟斃老翁案，被控謀殺、有意圖傷人和暴動三條重罪。這就是漢奸黎所說的「爭取民主」、「社會責任」，但死的永遠是別人兒子，而不是他的兒子。明乎此，還會有人願意在經濟寒風下，用真金白銀給漢奸黎荼毒別人甚至自己兒子嗎？