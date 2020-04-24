美國的人口不是世界第一，但染上新冠肺炎的人數是第一，患該病而死亡的人數也是第一。美利堅的醫療技術冠絕全球，竟得出這般結果，白宮如要問責，應該先找中央情報局。這個每年耗用天文數字經費的機構，搜集情報的能力或許還低於一家皮包公司。

如今不少人說中國瞞報疫情，使世界各國疏於防範。我說嘛，權當真有瞞報，難道各國的情報機構都是吃蒜的嗎？這年頭哪有大規模的社會事件能瞞得了人。

我的鄰居是湖南人，常返回內地做生意，但開的只是家一人公司，沒有請夥計。今年一月中旬，鄰居領着孩子說要回鄉度歲，但尚未到農曆新年假期，在武漢封城前的兩天便已返港。她告訴我，聽說湖北的新冠肺炎疫情相當嚴重，自己家鄉雖然在湖南，但也不宜久留，故此匆匆離開，並提醒我這個疫情不容小覷。當時大部分香港家庭尚未明白口罩的重要性，她家已買好了四盒，還說要分我一些。

一個在內地做小生意的婦人，在武漢封城前，尚能透過自己的人際網絡，嗅到新冠肺炎疫情的風聲。而偌大的美國中央情報局，線眼遍布中國各地，要錢有錢，要技術有技術，緣何卻不能為白宮提供有用的新冠肺炎疫情情報？

以往的中情局不是這般窩囊，一九九六年爆發台海危機，解放軍向台灣發射導彈作威懾。其時，美國和台灣的情報組織甚是精明，竟然知道向台灣方向射出的導彈，全是空心的，並將這消息公開，使中共十分尷尬。

搞情報就是該有這等水平，中情局近年退步，遠的不說，在特朗普上台前後，就長期誤判北韓的情況，說平壤沒能力發展中、長程導彈，結果人家馬上射給你看；又說禁運後北韓支撐不了多久，人家至今卻穩如泰山。美國中情局，是時候作全面改組。