國務院日前正式公布五名新局長任命。不少學者相信，港府嘅人事變動，顯示中央對港路線將更趨強硬，並期望透過撤換班子重拾管治威信；全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，中央對港府官員任命比以往更嚴謹認真，相信新任官員需要有願意忠誠執行職務及有政治擔當的勇氣。

本報「正論」特別指出紀律部隊出身嘅曾國衞，成為首名非政務官出身而執掌政制及內地事務局官員，明言以今年九月立法會選舉及明年選委會分組選舉為首要工作，折射出中央撥亂反正的主戰場正是兩場選舉。旨哉斯言！難得曾國衞「當仁不讓」，並表示「以其多年的行政經驗，以及與內地各部門的合作，絕對可以勝任該職位」。

曾國衞信心來自不避事，勇於承擔，絕非公民黨楊岳橋之流所批評，指佢「忠誠大於一切，令人難以信服」，此夏蟲不可語冰，楊岳橋至叻就係廢噏當秘笈，一句「留案底令人生更精彩」，佢嘅烏鴉嘴今趟可能靈喎，「大搜捕」中一眾七、八十歲嘅反對派政客，未知會否覺得佢係「先知」？預先講定令漢奸走狗容易下台階嘅說話，「舒服晒」，老來精彩，果然係高人也。

「派包機」一役，曾國衞的表現令人眼前一亮！老朽想起毛澤東幾句話：人們的工作有所不同，職務有所不同，但是任何人不論官有多大，在人民中間都要以一個普通勞動者的姿態出現，決不許可擺架子。曾國衞就是個不擺架子的高官，入境事務處在他領導下得到市民的高度評價，豈偶然哉？佢表現出來嘅自信，老朽相信來自其遇事不會氣先懾，而目先逃，而心先搖！反而反對派不少「尊貴嘅議員」，動不動愛晒甚麼「特權法」，其實係知法犯法，好似嗰位涉嫌違反「禁聚令」嘅公民黨議員陳淑莊，就聲大大話自己「以議員身份開公務會議可豁免」，好大嘅「官腔」啊！