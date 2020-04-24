密鑼緊鼓競逐總統連任的特朗普現階段可謂內憂外患、腹背受敵，國內新冠肺炎疫情爆發怨氣，多位州長的不咬弦令特朗普甚為頭痛，轉移視線將世衞打成疫症箭靶卻不獲盟友支持，外交工作成績表平平無奇，如何推動大選連任？特朗普方寸大亂，以為拉攏與北韓的關係，就能拉高一點分數，結果換來北韓毫不留情的一巴掌，摑醒特氏不要亂拉關係，無中生有信口開河說近日收到金正恩的「短信」，表明金正恩沒有跟特氏寫信聯繫。

特氏這次再在國際舞台丟架，他在記者會回應美朝關係時，突然說出最近收到北韓領袖金正恩一封短函，他與金正恩關係仍然良好，但短時間內北韓否認金正恩最近曾致函特氏。北韓聲明指將具體分析美國領導人將毫無事實根據的內容透露給傳媒的意圖，朝美領袖之間的關係，不能隨便拿作談論，警告不能用作一己私欲。

今次特氏所鬧國際笑話凸顯出兩個大的特點，其一當然是特朗普始終是忘不了借助促進與北韓的關係，拉高個人在國際外交的打分。另一點更重要的，就是北韓的即時反應，毫不留情的反擊，反映北韓處理對美關係依然是高度戒備及鐵板一塊。

反擊特氏借機抽水的動作，不能不關注最近北韓主責外交官員的更替，北韓外務相李善權和新任勞動黨主管國際事務的副委員長金亨俊，分別獲任命為國務委員會委員，軍方出身的強硬派外務相李善權代表了北韓新外交體制，近兩年重要的工作計有出席一八年南北韓首腦會談提倡北韓半島無核化，一九年出席朝美首腦會談，個人性格直截了當，要批評的就即時批評。

美國國務院沒有理由不將上面的訊息提供給特氏，或許特氏是利用這次機會試探北韓外交部新班子的反應，結果是焦頭爛額，李善權迅速擊潰特氏利用北韓做宣傳的伎倆，反過來令特氏丟架人前。