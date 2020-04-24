在近期內地省部級高層調整中，有一個重要崗位變動，新疆黨委常委兼政法委書記王君正，升任新疆生產建設兵團政委、黨委書記，躋身正部級。在新疆的權力譜系中，兵團政委僅次於自治區黨委書記和政府主席。

王君正是原雲南省委書記令狐安的「大秘」，九三年隨老領導由勞動部空降雲南，但不久便離開省委辦公廳擔任地方職務。因此，當令狐安受雲南省長李嘉廷貪腐案牽連貶任國家審計署時，王君正並未受到太多影響。一二年其由麗江市委書記跨省調任湖北省副省長，並相繼轉任湖北省委常委兼襄陽市委書記、吉林省委常委兼長春市委書記、新疆黨委常委兼政法委書記，而今又出任兵團一把手。短短幾年轉崗四省。去年長春毒疫苗事件後，王君正遠調新疆，外界還曾有輿論認為其是受貶謫，而今看來實則是再受歷練。

新疆生產建設兵團是現時中國獨一無二的一個政治實體，黨、政、軍、警、企合為一體，實行高度集中化的管理體制，肩負戍邊屯墾任務，下轄十幾個師、市，星羅棋布於全疆各地，人口近三百萬，實際是新疆的「省中之省」，在全國各項事務中均與其他省份並列。十八大後，隨着中央鐵腕治疆方略的確立，兵團作用更加吃重。

從兵團近十幾年來的領導層更迭來看，呈現三大變化。其一是政委取代司令員，成為一把手。在○五年之前，司令員排名兵團第一，兼任新疆自治區黨委副書記，如張文岳、張慶黎。前者歷任遼寧省長，省委書記，後者更是直升西藏、河北兩地書記，現任全國政協常務副主席，位列國家領導人。在張慶黎之後，兵團司令員、政委位置倒轉，歷任政委聶衞國、車俊、韓勇、孫金龍排名第一，司令員退居次席，更加突出黨的集中統一領導。

其二，政委、司令員分別兼任新疆自治區黨、政副職。歷史上，兵團兩位主官都曾兼任自治區黨委常委。從○六年開始，只有政委兼任自治區副書記，司令員不再「入常」。而自一七年後，又出現新架構。除了兵團政委繼續兼任自治區副書記，兵團司令員兼任自治區政府副主席。在黨、政兩個層面進行銜接，增強兵團與自治區的協調配合，強化治疆「一盤棋」力度。

其三，從最近幾屆兵團領導班子的搭配看，已形成了固有模式。即一把手由內地省市調任，二把手則從新疆本地選拔。如政委車俊、孫金龍、王君正都是外省調入，司令員華士飛、劉新齊、彭家瑞則都是本土幹部。華、劉二人更是土生土長的兵團子弟。

自十八大以來，新疆兵團加速城市化建設，先後以一些師、團為基礎設市，目前兵團轄市已增至十個，數量超過青、寧、瓊等省。近幾年一直有呼聲主張以兵團為班底建省，解決新疆幅員過大的弊端，特別是管控民族宗教問題突出的南疆。但實際上，把守要津、犬牙交錯恰是兵團的最大優勢，猶如在全疆各地嵌入一批楔子，穩固大局。建省反而是自縛手腳。