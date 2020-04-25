世界視線：防疫推卸責任　印美異曲同工

美國總統特朗普應對新冠肺炎疫情不力，卻將矛頭指向中國和世衞組織，其實「甩鍋」並非特朗普政府的專利，在印度，為數達二億人的回教徒社群，同樣成為當地疫情愈演愈烈的替罪羔羊。

印度疫情仍然嚴峻，新德里當局日前宣布，延長封鎖至下月三日；而在今年三月中旬，首都新德里舉行一場有過萬人參加的大型回教徒聚會，印度官方其後聲稱，最少有逾千宗新冠肺炎確診案例跟這次宗教活動有關，其中包括多宗死亡個案，是次聚會被形容為「印度版的新天地教會事件」。

儘管該宗教組織強調，上述集會事先取得政府部門的許可，而同期尚有許多印度教的聚會傳教活動，質疑背後有人煽風點火，分化宗教族群。事實上，印度各地近日出現回教徒社群被襲擊事件，部分回教徒就醫更遭到歧視甚至拒絕。所謂「新冠聖戰」，更成為社交媒體的熱門搜索詞。

冰凍三尺，非一日之寒。印度教徒跟回教徒的關係原本就非常緊張。新德里當局早前公布《公民身份修正案》，容許來自鄰國巴基斯坦、孟加拉以及阿富汗的印度教、錫克教、佛教以及天主教等的非法移民，獲得印度公民身份，卻偏偏遺漏了回教徒。當局公然搞雙重標準，觸發全國性示威怒潮，造成數十人傷亡，總理莫迪採取鐵腕政策應對，結果火上澆油。

有分析指，莫迪及其所屬人民黨的致勝之道，就是搞類似特朗普民粹那一套，將民族主義、愛國心和國家發展互相綑綁，利用「印度是印度教徒的印度」來拉攏最多支持者，取消印控喀什米爾地區自治地位，便是出於這種邏輯。疫情沒有種族之分，繼續分化只會令病毒蔓延，莫迪日前呼籲國民放下歧見，團結一致抗疫，問題是一個促成族群分化的政客高調倡議全國大和解，能有多少說服力？

最諷刺的是，部分印度人將疫情擴散的責任歸咎於回教徒，特朗普卻以保住國民飯碗為由，簽署行政命令，暫停移民入境六十天，在硅谷工作的印度裔技術人才將首當其衝，不知特氏口中「最忠實朋友」的莫迪作何感想。