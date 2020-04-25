神州觀察：吹哨事件剛平反　異議依然容不下

新冠肺炎疫情「吹哨人」李文亮醫生生前說過，一個健康的社會不應只有一種聲音，讓大家知道真相比自己平反更重要。李醫生是被「平反」了，只是大家也都明白，此舉是在巨大的社會輿論壓力下達成，而非出於當局本意，之後的追封烈士、追授獎章等操作，亦是因人死了鬧騰太大，仍需安撫民意；至於那些沒死的、還想做出頭鳥的，照可繼續打壓。

湖北黃石市中心醫院醫生余向東，近日因對當局某些防疫措施提出質疑，而被定性為詆毀國家防疫政策，攻擊中醫中藥，且造成嚴重負面影響，決定予以記過處分和免除職務。其實問題並不複雜，余醫生只是在網上就官方提倡的關於戴口罩、CT檢查、居家管理及中醫治療新冠肺炎等措施發表了一些個人看法；況且相關爭議由來已久，更非只有他一個人在質疑，怎麼就成了有損政府形象的「冷嘲熱諷」？

事實上，諸多防疫措施本就非一成不變，期間因應不同形勢沒少作調整，像家居隔離的漏洞早就引起各方關注，CT檢測規定亦曾反反覆覆；至於是否戴口罩、中醫還是西醫對治療新冠病毒更有效等爭議，至今亦未有定論，更無絕對權威可言，充其量都是在摸着石頭過河，否則病毒早該被清除了。而作為一名醫生，本着專業精神對當下的疫情及防疫政策進行分析思考，提出建議或質疑，都是極為自然合理之舉，當局卻一再容之不下，才更叫人奇怪。

當然，余醫生還有另外一重身份，乃鄂東醫療集團管理質量部主任及黃石市中心醫院副院長；或許在集團看來，這樣的身份無疑屬「體制內」的同道，更應具備「顧全大局」意識，大家需同聲同氣，保持高度「政治正確」。顯然余醫生的所作所為是在「作反」，不但給政府添煩添亂，亦是往集團臉上抹黑，故必須作為反面典型予以嚴懲，從革命隊伍中清除出來。

到底甚麼才是政治正確？打着政治正確的幌子真的是為穩定社會政治局面？有內媒揭發在武漢封城前，武漢中南醫院就不斷提醒當地省市領導，及向武漢市衞健委上報疑似病例，並於一月三日率先在院內啟動戰時動員，按照沙士最高防護級別運作，結果卻被多次批評「政治覺悟不高」，要求院方「注意政治影響和說話方式」，有關報道亦迅即遭刪除。當局若真心為了防疫，又豈會不遺餘力對付預警之人？

不無諷刺的是，李文亮疫亡不久，鍾南山院士接受外媒採訪時曾表示，以後其他醫生說出真相再也不需顧慮，不會再受到任何打壓，相信會得到政府鼓勵支持，結果卻再度令人失望，當局仍然容不下不同聲音，更遑論吸取經驗教訓。