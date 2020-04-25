產評：疫情打擊未見底　港樓撤辣不容遲

受疫情嚴重打擊，今年以來香港樓市施工量驟減，政府只管強調未來三至四年供應量穩定，卻漠視如今百業蕭條，市民置業能力和信心下跌的事實！若再不出手撤辣穩定樓市，為經濟「緊急輸血」，就會白白失去最佳時機，他日經濟長眠不起，市民叫苦連天，一切挽救措施只會變得徒然，難道真的要待回天乏術，才來急忙變陣嗎？

運輸及房屋局數據顯示，截至今年三月底止，未來三至四年的一手私人住宅單位供應為9.5萬伙。惟今年首季，住宅施工量僅900伙，按季大減近八成，乃一七年第三季以來新低；季內累計未售出單位約有1萬個，建築中但未出售或發售的私人住宅數目6萬個。可惜的是，目前難題絕非供應是否不足！

繼去年貿易戰及社會動盪打擊後，今年以來香港經濟備受疫情衝擊，失業率升至近十年新高，達4.2%，預計次季漲勢持續，足見港人收入銳減，三餐頓時不繼，前景黯然無光，持續下去，樓市何來那麼多「剛性需求」？還記得九七回歸前，不少聲音大喊樓市供不應求，結果呢？○三年沙士市區細單位幾十萬元一層也無人問津，皆因置業能力和信心大受經濟不景氣打擊。雖則說如今各國在印銀紙，有利資產價格上升，但卻低估了今時今日全球經濟底子不可同日而語，說大蕭條下置業是「有買貴無買錯」，不是謊言，又是甚麼？

更何況，這些年香港經濟的主要買家是內地資金，如今內地亦正面對經濟放緩、營商環境日趨嚴峻的問題，來港投資物業需求急降，沽樓套現應急的壓力反而增加，所謂「水能載舟，亦能覆舟」。最慘是至今全球疫情尚未受控，經濟會有多差，尚難估底！若至年中內地經濟復甦仍無着落，而歐美疫情又未受控的話，下半年全球經濟展望只會更差，樓價必難敵地心吸力。

誠然，今年以來新盤取消交易與撻大訂個案明顯增加，可見樓市早已響警號！最近就有投資銀行發表最新估計，今年香港樓價及租金將較去年中高位最多瀉三成。若一語成讖，負資產與斷供個案增加，勢必重創經濟。

事實上，早在二月已有本地大型發展商預警，若然疫情持續，未來兩年的銷售都會受負面影響，樓市主要投資者也如此說！唯獨港府偏偏「坐定粒六」，漠視辣招已完成歷史任務，亦低估了樓市與多個行業息息相關的程度，所謂「一損俱損」，火燒眼眉仍「坐以待斃」，港人本來不無抗逆本錢，就是被一班廢官禍港，徒嘆奈何！