功夫茶：反對派續玩攬炒　拉布癮如抽鴉片

立法會內務委員會自去年十月復會至今半年，尋日召開第十六次會議，結束時竟然仍未進入選舉主席程序；會議甫開始，主持會議嘅公民黨議員郭榮鏗又瘋狂拉布，建制派議員就指佢無權處理議員嘅信件和動議，只有權主持選舉嘅程序，批評佢嘅做法係超越界線。兩派互相指罵，立法會再度淪為「垃圾會」！

反對派無視「一國」已非自今次始，郭榮鏗或許恃住有漢奸黎嘅毒果報撐腰，恍如打咗雞血，除了叫阿爺「慳啲」，仲「烈士」上身，企硬話「無懼DQ」，更大言炎炎話「被DQ係一種光榮」喎！功夫茶諗起魯迅講過一段話，指有啲國人一天一天的滿足着，即一天一天的墮落着，但卻又覺得日見其光榮。呢，一眾反對派就係有呢種心態！其實，沒有「一國」，哪有「兩制」？這是「水」和「魚」嘅關係，反對派係魚，而一國係水，水冇魚依然係水，無傷大雅，而魚一旦離開水，不必刮鱗破腹或斷尾分鰭，單見其缺水在刀俎旁鞭拍着，啪啪啪的彈吓彈吓，死不瞑目，已夠淒涼！

嗱！中央一改被動作風，主動出手整治特區亂象彰彰明甚，繼「大搜捕」捉拿大漢奸及一眾反中亂港分子，幾日前更一口氣連出三稿，其中一篇點名炮轟郭榮鏗「蓄意違背誓言、嚴重濫權行為涉公職人員行為失當」，並質疑佢是否擁護《基本法》，更引述二○一六年人大常委會就《基本法》第一百零四條嘅釋法內容，指「立法會議員如果違反誓言，必須承擔相應的法律責任」。劍已出鞘，你仲當阿爺冇到？

仲有吖！港澳辦聲明特別提到郭榮鏗拉布，係為咗阻止《國歌法》通過；佢又去美國唱衰中港，質疑佢敵視《國歌法》，並非真實擁護《基本法》及效忠特區，嚴重程度並非純粹拉布，而係不認同一國。喂！阿哥，這比吃飯砸鍋不是更大罪嗎？郭榮鏗嘅「被DQ係光榮」恐怕一語成讖！等着他的，甚至有「更精彩嘅人生」添！功夫茶都想睇吓黐實叛國禍港漢奸黎嘅一眾反對派有乜好結果，出水「企硬」是否能跳或者啪啪啪的死得難看！唉，毒果啃得多，中毒太深死咗都唔識囉唆！

立法會內會停擺半年，舉行咗十六次會議，浪擲光陰，亂噏無謂，狂燒公帑，還選不出正、副主席，如此藉程序惡意拖延，實在豈有此理！依家不但導致十四條法案和八十九條附屬法例未能得到處理，大量涉及經濟民生和社會發展嘅重要立法無法進行，此際疫情仍嚴峻，經濟步入寒冬，百業蕭條，民生多艱，反對派嘅「尊貴議員」月入近十萬元仲有豐厚津貼，卻如此不務正業有負天職，一味瘋狂拉布不惜攬炒，倒像是牙痛病人，怕拔牙而愛上抽鴉片！香港有你哋，梗係死得！