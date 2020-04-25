美國對中國還是不敢動手，只是妖言惑眾地煽動國內外對中國的妒忌和莫名仇恨。突出中國的共產黨統治是翻炒美蘇冷戰的伎倆，像美國上世紀五十年代的麥卡錫主義的反共反華，手段基本上與納粹德國的反共反猶太如出一轍。

妖言惑眾形成聲勢，便是以法律訴訟來索償，把貿易戰、企業戰推上新的台階。但是，美國真的敢動中國嗎？

中國持的美國國債不敢動，中國在美國的黃金不敢禁，索賠便沒有意義，結果還是回到對中國企業擇優而制裁。制裁中興勝了，中興還在；制裁華為卻進展不佳，更遑論對中國其他企業制裁。

美國最優勝的是金融操作，可是中國有以前的經驗，懂得怎樣守，不會受美國金融教科書的指示束縛。人民幣離岸市場也打不過中國的有形之手，怎樣逼人民幣匯率大起大跌呢？對其他貨幣來說，美元升，人民幣亦升，但升幅不大。結果美元升的好處，人民幣亦有；美元升的弊端，中國卻少於美國。日本、歐洲都未免樂見人民幣大升，美國怎能重演一九八五年的廣場協議，把中國如日本那樣宰割呢？美國至多是在金融市場操縱價格，讓投機者失利，但是WTI石油期貨一役之後，中國的散戶投機者已迎風而散，面對着各種大戶，包括各國主權基金，美國不再可以隨意收割！

中國政府是去槓桿化，減少金融的作用。中國的優勢是實質的經濟、貿易，和依傍實質經濟的網絡經濟。槓桿化的程度減少，金融泡沫與美國伺機侵入的機會都在遞減，只要政府去貪腐，強檢查，今次新冠肺炎疫情新增的新舊基建都會轉化為實質經濟，不會把經濟進一步金融化。沒有高槓桿的金融化，中國金融泡沫與投機會減，美國更沒法藉金融漏洞入侵中國。

於是，中國在大政策方面不像日本那樣讓步，在內推動實質經濟的發展與升級，壓抑金融（包括房地產），便已立於不敗之地，也有足夠的國內民意支持和實力，在軍事、科技上與美國抗衡。

這樣的話，中國便可以在美國和國際的範疇與美國爭勝。一是保衞在美國的資產，這是最大的保衞戰，涉及的不僅是中國的利益，更是國際經貿秩序，觸及眾多國家的利益和美國在世界的信用。美國侵佔中國資產應視作對華宣戰，中國便要與美國進入戰爭關係。二是建設「一帶一路」與其他的區域聯盟，核心是亞洲：東亞、東南亞、中亞、中東，進而是歐洲，也還可加上支援古巴、委內瑞拉。中國從美國的全球化網絡突破出來重建新的多元全球化。