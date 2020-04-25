香江府衙突然調換多名問責高官，其中以入境處處長升任政制及內地事務局局長的曾國衞最為矚目，因他要完成一項重大政治任務，或說是這項重大政治任務迫在眉睫，把他推了上去，這個任務就是眾所周知的立法會選舉以及行政長官選舉委員會選舉。曾國衞也表示，未來幾個工作重點，要抓緊推進落實，包括今年稍後舉行的立法會換屆選舉和明年的選委會界別分組選舉等，他要「確保選舉以公開、公平和誠實的方法進行」。

看來朝廷還沒有下決心叫停九月的立法會選舉，還以為只要換上了一位忠心耿耿、能力不俗的政制局長就能讓選舉「公開、公平和誠實」的舉行，就可以打敗反對派的奪權之戰。朝廷還是心存幻想和僥倖，還是過高估計這種「術」的作用，過低估計反對派「勢」的力量和目前在暴亂未平、反對派未受致命打擊下的局勢險惡。

當然，這樣講，絕不是小看朝廷近來連續出重手包括這次重要的人事調整等系列動作，這些動作相當漂亮，也有力度，對扭轉局面、振奮人心、重挫反對派有一定的作用。然而，對九月立法會選舉在預期上「轉敗為勝」則影響有限，時間也根本不夠。唯一可以讓人期待的是，這些動作只是開始，只是幾道「開胃小菜」，只是某些更大動作的「熱身」，包括為叫停九月立法會選舉做好準備。其實，那個時候也十分需要像曾國衞這樣的局長，以保障叫停之後重開的立法會選舉在「公開、公平和誠實」中進行。

反對派對朝廷的最大擔心，不是叫停九月的選舉，而是委任了曾局長辦差如期舉行選舉，在「誠實」考核下把他們的選舉資格DQ。朝廷大概也以為這個方法可以狙擊反對派，可以讓建制派勝選。不錯，曾局長的「誠實」把關對那些「有前科」的反對派參選人會有一些作用，但在暴亂未平、縱暴思潮氾濫、是非黑白顛倒、反中亂港橫行霸道的形勢下，根據去年區議會選舉的教訓，反對派只要推出沒有「前科」的參選人，不論是甚麼阿貓阿狗都可以當選如儀的，「誠實」把這關沒有用。