有人說，美國現屆領導班子都是一群沒有文化的人，確實不假。總統特朗普固然言行粗鄙，其手下高官包括副總統彭斯及國務卿蓬佩奧等人也都是不學無術之徒，他們沒有其他本事，共同特點就是拚命反華，這印證了一個道理：物以類聚，人以群分。

新冠肺炎疫情爆發以來，這班美國政客一刻也沒有停止過對中國的攻擊，先是指摘中國沒有及時通報疫情，再把新冠病毒稱為「中國病毒」，後又攻擊世衞偏幫中國，近日又拋出新的陰謀論，聲稱新冠病毒是中國武漢病毒研究所製造出來。總而言之，他們為了妖魔化中國，刻意栽贓，信口胡說，根本不需任何證據。堂堂大國領導人的言行既如流氓，更像白癡，未免太可笑了。

事實上，這些陰謀論完全不合邏輯，頭腦稍為正常的人都可以輕易識穿，偏偏美國政客言之鑿鑿，許多美國民眾也信以為真，可見美國社會是多麼的反智，美式民主是多麼的虛偽。很簡單，如果說新冠病毒是中國製造出來，那麼目的何在？中國本身也是這場疫症主要受害者，為何要自己害自己？難道是苦肉計？美國政客惡意往中國身上潑髒水，卻自相矛盾，漏洞百出，這只能證明他們確實沒有文化，連編造劇本的水平也如此低劣。

對於美國企圖糾集附庸國向中國「索償」，中國外交部發言人反問，美國二○○九年首先爆發H1N1流感，後蔓延到二百多個國家和地區，導致近二十萬人死亡，有誰讓美國賠償了嗎？美國上世紀八十年代首見愛滋病，有誰找美國究責了嗎？美國雷曼兄弟事件引發全球金融危機，有誰要求美國為此承擔後果了嗎？其實還不止這些，當年美國夥同英國揮軍入侵伊拉克，不僅摧毀一個主權國家，而且造成數以十萬計伊拉克平民死亡，以及無數人流離失所，結果證實所謂「藏有大殺傷力武器」的指控純屬子虛烏有，美國向伊拉克賠償了嗎？