特區政府最近進行了史無前例的換將行動，有五個新局長上任，四個局長冇得留低。在這個艱難時候，大家都認同特區需要轉變，若是依照原來的路線蹉跎歲月，一池死水，沒有發圍機會。所謂棄舊迎新，新人事新作風，局長職位重要，希望能者居之，加入了像曾國衞這樣有幹勁有魄力的問責官員，應該能夠幫助政府改善施政。

然而特區領導班子不要以為換了人，喊喊口號，公眾便會輕易收貨，若繼續強推像明日大嶼人工島填海這種大白象工程，無論用甚麼語言偽術去包裝，死心不息罔顧民意，民眾還是一樣會舉手反對。其實不用甚麼推測或預計，只要看往績紀錄，多年來政府在基建工程方面，可算是劣迹斑斑，超支延誤，醜聞不絕，沙中線紅磡站爆出短筋事件，通車無期，還有近千億元廣深港高鐵香港段，超支嚴重。而且高鐵的營運協議沒有免責條款，通車以來受到示威潮及疫潮影響，沒有達到每日八萬人次的目標，近三個月更因為停運，載客量跌至零。根據以往資料顯示，高鐵每月營運費用大約八千萬元，政府需要補貼港鐵的費用相信也接近這個數目，最終又是從庫房拿出錢來，市民埋單。而且這是一個無底深潭，高鐵不單止短期內回本無望，甚至極有可能每個月都虧損，在可見將來均需要納稅人填氹。

前車可鑑，填高鐵的氹還未解決，政府還想打動市民去大嶼山填海，可以休矣。香港人不會一直被搵笨，現在百業蕭條，救市推出第二輪防疫抗疫基金已經動用千多億元，來年政府預計必有赤字，萬億元儲備似乎很多，若是再多幾個高鐵或者沙中線，政府家當捱不了幾年。前人的路是一步一步前行，一分一毫累積，希望特區官員能夠腳踏實地，切勿好大喜功，添煩添亂。要明白安居樂業，才是市民最大願望。