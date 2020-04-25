隨着新冠肺炎疫情在各國爆發，傳媒愈來愈多報道疫症患者及死者的人口特徵，例如年齡分布、性別差異及其他社會因素的影響。

初步觀察，疫症患者及死者的性別沒有太大差異，無論男女，受感染的機會幾乎均等。香港有人開玩笑說，新冠肺炎是富貴病，尤其是近月確診的患者，本人或家人大多數有外遊紀錄，而且佔了絕大多數是從歐美回來，我覺得是樣本偏差所致。基本上香港很早便規限香港與內地人流往來，本地感染個案都有迹可尋，早期疫情受控。近月來新冠肺炎疫情出現另一個高峰，主要是歐美留學生大量湧回，再加上旅遊歐美人士感染後回港。

各國有關新冠肺炎疫情的統計數字都顯示，患病者的死亡率是隨着年齡而增加，年紀大的確診者死亡率偏高，例如七十歲以上的死亡率約為百分之十以上，六十至七十歲為百分之八，六十歲以下的再低些。不過，各國的衞生部門都警告，無論年齡，受感染的機會均等，呼籲年輕一代不要掉以輕心。

各國醫療系統的研究得出結論，疫症死亡個案之中，不少是長期病患者，如心臟病、糖尿病和其他呼吸疾病，這些長期病患者如果感染新冠肺炎，容易引起併發症，身體機能不能應付，容易死亡。

其他因素較為複雜，例如有學者比較德國和意大利新冠肺炎患者，發覺兩國的老人居住環境差別很大，意大利很多是兩、三代同堂，老人跟精壯和小孩居住同一屋簷下，所以受感染機會較多，德國的老人多數是自己居住，避開受年輕一代感染機會。

美加情況又是不同，傳媒報道，美加的老人院在今次疫症影響下紛紛失陷，死亡人數甚高，或與一些老人護理院舍有關。這些院舍的居住環境較為擠迫，工作人員質素偏低，以新移民佔多，他們的自我防禦意識不足，護理老人時不一定全副武裝穿上防禦衣物，也不習慣服務一個老人後全身更換才去服務另一人。有傳媒報道加國有院舍出現工作人員集體大逃亡，只剩下三個工作人員，當然人手不足，引致多個住院老人死亡。

比較歐洲美加，中國的老年人有另一種生活形態，或許有助他們逃過一劫。不少農村的年輕一代都出外打工，有些是兩夫婦加上子女都遷移在外，鄉下的老房子就只剩下兩老，農村沒有老人院或護理安老院，不會因為居所接觸太密切互相感染。如果對上一個農曆新年青壯沒有趕回鄉，老人家留在農村自己生活，反而與疫情隔絕，樂得平安。

獨居老人與眾隔離，沒有護理院舍互相感染，反而是壞事變成好事。