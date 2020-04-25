同日有兩則新聞令人深思，得出的結論是，香港真是一個法律面前人人平等的地方，不過如何演繹人人平等則是法官大人的事。無業漢早前在旺角藥妝店偷去七盒總值逾一千八百元的口罩，被告認罪，辯方求情稱疫情嚴重，被告無錢買防疫用品，又要出外搵工，且與智障胞兄共用，口罩用量大，於是偷取自用。但裁判官不相信三百多個口罩全是自用，又指被告健康無病不需要這麼多口罩，於是將他判囚三個月。

犯法坐牢是罪有應得，無可厚非，但裁判官的反應不能不令人嘆句，同是香港人，為何有人活得艱難，有人活得離地。一罩難求的苦況香港人記憶猶新，現在即使供應較充裕，索價動輒逾二百五十元一盒，不是一般基層能夠負擔，即使健康無病，不戴口罩出街也會遭歧視，而且很多地方不准進入。被告偷七盒口罩供兩人自用，每人用不足半年，是否不合理見仁見智。筆者家裏就有不止七盒口罩，但肯定都是自用的。

同日又有另一則法庭消息。大專生聲稱元旦日受酒精影響，在葵涌紀律部隊宿舍外掟酒樽雜物，被控一項醉酒及行為不檢罪。辯方求情指被告沒有飲酒習慣，只是除夕夜飲多咗，事件沒有造成任何人受傷，事後深感後悔。裁判官考慮到他認罪，罰款二百元。

顯而易見，被告所作所為是針對警察，掟酒樽等雜物，除了有可能引致別人受傷，酒本身亦是易燃物，若被點火後果更加嚴重，惟裁判官僅罰款二百元，試問何來阻嚇力？這就難怪，暴徒襲警愈來愈瘋狂，香港淪為無法無天的暴亂之城，正是司法慈悲為懷之故。正如網民質問，若被掟酒樽雜物的是司法人員寓所，不知是否也是罰款二百元了事？

上述種種只是冰山一角而已。昨日區諾軒襲警罪成被輕判一百四十小時社服令，可謂意料之內，皆因愛國有罪、賣國有獎向來是特區主旋律也。