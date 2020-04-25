壹傳媒連年虧損，四面楚歌，老闆黎智英打「悲情牌」救亡，說實體《蘋果日報》幾乎已沒有廣告，「動新聞」的網上訂閱量也由八十萬急跌至六十萬戶，故發出片段，請求讀者訂閱支持。

看來，壹傳媒正走昔日亞洲電視之路，虧損猶如無底深潭，最終惟有關門大吉。亞視的立場較親中共，與壹傳媒相反，亞視的免費電視結束時，肥佬黎旗下的媒體幾乎要為此鼓與呼。但所謂「剃人頭者，人亦剃其頭」，壹傳媒如今終於嘗到落難的滋味，而且還不及亞視體面，起碼人家在結業前落落大方，不必乞求支持。

黎智英說《蘋果》實體報近乎沒有廣告，我特地看看，發覺雖然不至於零廣告量，但也是少得可憐，跟亞視結業前相似，當年即使整天看着該台，幾乎也看不到一個付費廣告。

本欄多年前已經敬告黎智英，他的經營方式肯定是走入錯路，我談的已不是政治立場，只是講營商策略而已。但是姓黎的依然故我，看着他愈陷愈深，近年我已少談他，因為壹傳媒似是徹底迷失了方向，對此，你只能以憐憫的眼光視之。

壹傳媒頻頻搬起石頭砸自己的腳，他們反共，中資機構固然不會給予廣告，偏生早期還要卯足勁去攻擊一位本地富豪，甚至跟從網絡上的低智言論，將颱風會否正面吹襲香港也歸咎於「力場」，如此宣揚歪理，處處樹敵，當然會讓廣告商流失。雖然，近年《蘋果》一反常態，不停向某些富豪示好，但此舉絲毫無助於救亡，只會讓人家更鄙視你。

如今壹傳媒的網上訂戶大跌，想乞求別人支持，看來也是徒勞。這個世界從來是跟紅頂白，你自揭瘡疤，搖尾乞憐，非但不會爭取到讀者護持，反而容易惹來「樹倒猢猻散」的心態，使更多人離你而去。