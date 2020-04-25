原政制及內地事務局局長聶德權最近調任公務員事務局局長，日前面對傳媒時，呢位五名新局長中最資深嘅高官，卻是唯一一位發言時需要跟稿讀，而他就早前政府新聞稿出現錯誤及混亂致歉時，雙手放在背後，被後方傳媒拍攝到出現手震。

呢種情形，按常理推測，係精神突如其來嘅緊張，據精神科專科醫生指出，若然在某些場合才出現手震，好大機會係輕微嘅焦慮反應，代表該人正面對很大的壓力或緊張。講真，有幾多人會好似林鄭咁有自信啊，一句「官到無求膽自大」確有其氣盛嘅一面！在處理危機、危局時，老朽覺得「氣盛」有其可取之處，清末湘軍悍將胡林翼講過：氣不盛者，遇事而氣先懾，而目先逃，而心先搖；平時一一秉承，奉命惟謹；臨大難而中無主。其識力既鈍，其膽力必減，固可憂之大矣。這幾句話用今天的話來說，就是做官不能龜縮，要勇敢面對群眾，不能沒有擔當精神；而要擔當就是要氣盛，氣若游絲，畀人追住咬，不盛就講句嘢都冇力，如何擔當？

做得問責高官，當然不能避事，不避事就要「氣盛」、就要「打鐵還需自身硬」，男子漢大丈夫，不硬就好大鑊！老朽建議啲問責高官，除了努力學習好《基本法》，亦應讀讀毛澤東嘅著作同埋詩詞，咁就想軟都難，自然就氣盛。嗱！一九三六年，四十幾歲嘅毛澤東填咗一首至今令人津津樂道嘅《沁園春‧雪》，結尾豪氣干雲：「惜秦皇漢武，略輸文采；唐宗宋祖，稍遜風騷。一代天驕，成吉思汗，只識彎弓射大雕。俱往矣，數風流人物，還看今朝。」他又曾舉《水滸傳》說，那個洪教頭在柴進家中要打林沖，連喚幾個「來、來、來」，結果是退讓的林沖看出洪教頭的破綻，一腳踢翻了洪教頭！毛澤東把《水滸傳》當成政治書看，大有道理，而高官讀點毛澤東，好過食人參補氣！