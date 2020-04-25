特朗普治下的美國，刷新了世界的認知；特朗普領導的白宮，亦讓世界看到一齣齣蠻官、廢官大匯演。近日，美國國務卿蓬佩奧踩過界，攻擊中國借疫行兇，並一副庇護者的口脗批評北京在香港、台灣及南海事務上不當，他的言行幾乎讓不知情的人以為上述地方成了美國的屬地。

蓬佩奧一如既往地指摘中國隱瞞疫情，又斥世衞失職，不過這次他的說詞特別扯上了香港、台灣及南海事務，直指本港警方依法拘捕涉嫌違法的黎智英、李柱銘等人是「侵蝕香港的自治權」；談台灣，又指北京對台施加軍事壓力，甚至在南海脅迫鄰國，說來說去，他只是想栽一頂欺凌鄰居的黑帽子給北京。

可笑的是，蓬佩奧肆無忌憚批評時，完全忘記了自己的身份與角色，一副自以為厲害的美國國務卿膨脹心理，對中國內政指指點點，甚至對中國軍機、軍艦在自己領空領海的活動也要插上幾句，結果當然遭北京狠狠還擊。

美媒曾指蓬佩奧是近四十年表現最差的國務卿，國際外交界對他亦無甚好評，他最大的功能似是照抄特朗普布下的作業，在國際政治、外交及美國對外事務上，幾乎沒有自己的策略，除了圍堵中國，妖魔化中、俄及伊朗等國外，蓬佩奧實在沒甚麼政績可言。

有人說，大國外交謀勢勝於謀事，奪心勝於奪土，但特朗普及白宮諸君根本不懂這一套，他們眼中一切皆是利益，除選票利益外，還有派系政治利益，白宮採用的手段大部分是商場談判策略，挑釁對手、搶佔利益，像這次新冠肺炎疫情，蓬佩奧一直做的事便是甩鍋以求轉危為機。這次扯上香港、台灣問題刁難北京，添煩添亂，其實也是同一套路。

全世界都看到美國疫情慘重，但白宮官員卻在外交場上大玩圍魏救趙，企圖拉攏反華、疑華國家一齊甩鍋，白宮的作為，真的讓人長見識了。