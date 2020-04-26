功夫茶：樓上吧毒瘤不理　朝中有人暗包庇

疫情爆個不停，尋日又有兩單確診，而且八個康復出咗院嘅病人「復陽」。功夫茶覺得呢隻新冠肺炎病毒嘅禍害，同埋治安毒瘤樓上吧一樣，都係廢柴政府搞極都唔掂，乜嘢禁聚令停業令都冇佢符，尋日又冚咗樓上吧及無牌吧涉違反禁令喇。

其中尖沙咀柯士甸路一間樓上吧仲係無牌經營，而且有黑幫和勝和背景，警方尋日凌晨突擊掃蕩，拉咗涉嫌違反禁聚令嘅四十三人，又起到一批毒品包括氯胺酮、霹靂可卡因、搖頭丸同埋「毒品五仔」。呢啲都唔係新鮮事囉，樓上吧藏污納垢，幾乎次次掃場都搵到毒品同違禁品，上次仲拉到通緝犯同無證件人士，罪惡溫床真係「名不虛傳」。

經濟不景，百業蕭條，但樓上吧就開到似雨後春筍，油尖一帶多過便利店，鬼咩，手頭緊，梗係要搵真銀，又賣酒又賣毒品，有牌吧瞞稅，冇牌嘅更加唔使交稅，利錢豐厚，歌仔有得唱，做老千好搵過皇帝，今時今日做樓上吧就好搵過做CEO。尤其係政府發咗酒吧停業令，地舖唔敢開，樓上吧山高皇帝遠，差佬搭得𨋢嚟，「天文台」都叫晒散水啦，所以無論有牌冇牌都博晒懵，做其獨市生意搵快錢。最弊係啲後生仔停課又或者失業，未出齊毛，就出嚟蒲，社工唔使周圍搵，都知道實有幾個喺樓上吧打滾。𡃁妹𡃁仔，眼大大，易學壞，吧裏面有酒飲又有毒品，隨時被有心人導佢哋「升仙」，上咗癮就畀黑幫「養雀仔」咁養，不過呢種雀仔插翼難飛，男嘅就做黑幫新血上路，女嘅就歡場新肉上市，男盜女娼，咁就一世喇，陰功！

本報近年多番報道樓上吧禍害，「正論」及「功夫茶」多次力陳呢個係治安毒瘤，政府唔應該發牌，一定要全面取締，一間都冇得留低。但係政府裝聾扮盲，牌就照發，冇牌當睇唔到，搞到遍地開吧，毒手摧花，黑幫賺到笑哈哈，所以咁多行業嗌救命，樓上毒吧就一枝獨肥，唔使搵抗疫基金補助，反而因為油水多，令人有合理懷疑，掉番轉官府會唔會有人收咗錢，唔應該發嘅牌就照發，要掃嘅場就晨早通水。講真，要冚一間容乜易，派幾個臥底就搞掂，但係冚得一間，又開一間，冚極冚唔完，好似夏天打邊爐，嘥冷氣。朝中有人同流合污，有咗保護傘，理得你哋冚家散。而且呢啲樓上吧衰咗，是是但但搵條友就上去頂罪，又未聽過有重判，點會有阻嚇力吖？

樓上吧毒害下一代，而且酒吧係最大播疫群組，有百害而無一利，功夫茶再喺度鄭重講多次，政府同酒牌局應該即時停止發牌，長遠要取消樓上吧發牌制度，從根源阻止呢個罪惡溫床滋生。