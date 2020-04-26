世界視線：特朗普信口開河　美國防疫凍過水

美國新冠肺炎的死亡個案突破五萬，總統特朗普經常吹噓的「美國第一」，竟然在疫情上得到實現，可謂諷刺。

面對疫情肆虐，特朗普不是聽從專家的意見，而是貫徹其語不驚人死不休的姿態，向國民發放錯誤的防疫資訊。最新的例子，是聲稱向患者注射消毒劑，「一分鐘內可以殺死病毒」，又宣傳所謂「光熱療法」可以治療患者。言論一出，立即遭到專家反駁，白宮抗疫專責組成員比爾克斯表示，從未聽聞「光熱療法」；哥倫比亞大學專家亦強調，溫暖氣候地區有人感染新冠肺炎，而紫外線也對人體構成很大傷害。

有人將特朗普的抗疫表現，跟英國首相約翰遜相提並論。沒錯，後者在疫情爆發初期，一度主張用「群體免疫」的辦法應對，待大部分人對病毒產生抗體，人們可以批評讓多數國民染疫代價太大，但群體免疫在科學上畢竟不是天方夜譚；而且約翰遜「中招」後，在抗疫政策上也改弦更張，由鬆至緊，或許特朗普也需要類似的「教訓」。

特朗普罔顧科學的謬論俯拾皆是，較早前他推介治療瘧疾的兩種藥物，認為反正患者試一下也沒有損失。事實卻是，經特氏宣傳後，相關藥物一時間成為搶手貨，令原本有需要的患者延誤治療。特朗普經常信口開河，不僅民眾無所適從，抗疫專責組內的專家們要經常為他補鑊澄清，弄得非常狼狽，其中美國過敏與感染疾病中心主管福奇跟特氏的關係就十分緊張，外界一度傳出特氏有意將他炒掉。另一方面，負責監督生產及採購疫苗的生物醫學高級研究員布賴特日前表示，自己疑因反對總統推介上述治療瘧疾的特效藥而被調職。

特朗普抗疫表現之令人失望，從其民望可見一斑，他的支持度在初期略為提升後，現在又再打回原形。國家面臨重大危機，只要領袖擺出團結國民的姿態，通常可享受一段民意「蜜月期」，如今特氏不僅支持度停滯不前，而且還輸給沒怎麼曝光的前副總統拜登，今年十一月的大選選情，看來對特氏愈來愈不利。