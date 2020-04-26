神州觀察：湖北勞工受歧視　依法嚴懲保就業

湖北省是勞務輸出大省，常年出省務工人員多達六百萬，惟因受疫情影響，湖北人遭受的地域歧視亦最嚴重。最高法日前召開黨組會議，要求依法嚴懲影響疫情防控和社會穩定的各類犯罪，嚴禁歧視湖北籍勞工，實屬必要之舉。

從本次會議強調的重點來看，主旨還是為了保障民生，促進疫後經濟社會秩序全面恢復，加強懲治、糾正企業對湖北籍人士的就業歧視，更是在呼應中央政治局高層會議近期提出的「六保」決定。而保就業和保民生被排在前兩位，其重要性及急迫性不言而喻，全面復工復產絕非喊口號那麼簡單，除需加強防疫檢測，從心理上消除各界顧慮，還須以法律手段確保真正落實任務目標。

然而，據內地傳媒近期暗訪發現，一些湖北籍勞工頗受排斥，譬如北京某勞務市場中不少企業或勞務中介在招聘時存在「潛規則」，事先將湖北來的人員「分地區」，來自疫情重災區武漢的，更加不受待見。有中介試過向某工廠介紹了四十多名工人，結果卻因其中有一人來自湖北，而連累所有人皆不獲錄用。

有內地法學專家直言此舉屬有罪推定，等於將全部湖北人假設成新冠病毒感染者，明顯違反相關就業及傳染病防治法例。而此類現象在湖北解封復工初期更為嚴重，一些地方並不認可湖北的健康碼，浙江某地高速公路服務區就曾發生拒絕湖北人落車上廁所之事；亦有從湖北老家返回廣東惠州的孕婦疑似流產出血，輾轉當地數家醫院皆不獲救治，連最基本的人道精神也沒了，可見一些人的歧視和成見已到了極端地步。

而像江西九江警方早前為阻攔湖北人入境，居然可以「打過長江去」，與湖北警方上演全武行，影響之惡劣可見一斑，亦足證社會重新接納湖北人阻力重重。不可否認，民眾對於湖北的「庫存病毒」問題不無擔憂，至少官方的疫情通報顯示，當地幾乎每日仍能檢出數十例無症狀感染者，個別健康碼持有者仍被確診，「無疫小區」的可信度、有否其他瞞疫行為都令人懷疑，但都沒理由無限上綱地歧視湖北人，把他們永遠困在城中。

如今更需看到，不光是湖北人、武漢人，隨着境外疫情輸入壓力增加，黑龍江、內蒙古、廣州等地亦相繼淪為新的提防對象，不少地方政府、用工單位又像防賊一般對待他們。故而最高法此前還印發了涉及疫情的民事案件審理指導意見，將疫情和防控措施影響下產生的合約糾紛列為不可抗力因素，實行免責處理；提出應風險共擔，企業不能以員工是疑似、確診患者、無症狀感染者，及來自疫情重災區為由提出解約、刻薄刁難，亦是應有之義。