按照香江特首林鄭月娥一貫的管治思維和「護犢子」的做法，她對自己「提名」的管治班子、對那些她費了好大的力找來的「人才」，包括一上台就知法犯法、醜聞迭出的律政司司長鄭若驊以及眾多廢官，是一定要維護到底的，除了個別梁振英時期留下的高官。

香港出了那麼大的、拖之甚久的反修例風波暴亂，香港在對抗新冠肺炎疫情中出了那麼駭人聽聞、獨步全球的醫護罷工事件，香港在黑暴和疫潮雙重打擊之下，經濟、民生、法治被嚴重破壞，人民在水深火熱之中，林鄭月娥也沒有動過對問責高官問責的念頭，她是捨不得自己的愛將的；如果要問責，首先要落在自己頭上，愛將們都是在執行她的路線和方針。對此，她是頗為滿意的。

可是，朝廷對香港前所未有的亂局、對香江府衙的表現，是極不滿意的。別看今上曾經幾次誇獎林鄭月娥，那是當不得真的，林鄭「自己知自己事」。「微意何曾有一毫，空攜筆硯奉龍韜。自蒙半夜傳衣後，不羨王祥得佩刀」。林鄭月娥不是李商隱，也不是王祥，不過，受恩深重卻無以為報又不怎麼想報的心境是有的。

在林鄭看來，當時朝廷找她當特首，其實是「有求」於她的，是朝廷應承了她的某些條件的，她的想當特首之意不曾有一毫，她有德有才當上特首與王祥之得佩刀必登三公相仿。如此心情和境遇，有今上的誇獎，林鄭大可以自家的管治思維和「港事港辦」風格，以「護犢子」的做法把朝廷再三要求「止暴制亂」拖拖拉拉，空攜筆硯奉龍韜，放縱反對派在社會上、在立法會、在建制內大肆胡鬧。

然而，這樣一面享受着今上誇獎，一面又把朝廷不當回事，一面又很是我行我素，是不能長久的，因為香港的大局和命運，終究不能任由林鄭「自得其樂」的擺布。不問責是不行的，「護犢子」是不行的，不調整班子是不行的，只是誰都看出，她是很不情願的，到喉唔到肺也。