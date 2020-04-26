疫境求存，共度時艱，並不是口號，而是實際需要。若社會各階層都自己顧自己，有錢要賺盡，懶理他人瓦上霜，香港不可能走出現時的困境。港鐵是香港最大集體運輸系統，每日載客量以百萬人次計，是生活不可或缺一部分，但近年已經有不少人埋怨票價太貴，過一過海來回都差不多三十元，一個月便接近千元，住新界到港島工作大有人在，一家四口隨時月付四、五千元交通費，對於基層是極大負擔，現下經濟環境，港鐵差不多變了奢侈品。所以很多市民沒有緊要事也不願過海，短程寧願行路，可是返工搵食繁忙時間惟有乘搭，肉在砧板上，任人宰割。

政府是港鐵最大股東，理應為市民爭取最大利益，但是兩者商討協議結果經常令大眾失望，票價可加可減機制淪為有加冇減，高鐵虧損由政府補貼，七月推出為期半年的票價折扣優惠，又是政府承擔一半約八億元費用。政府養肥了港鐵，卻瘦了市民荷包。

港鐵按機制凍結今年百分之二點五五的票價加幅，表明未來兩年可以追加。去年盈餘百多億元仍要賺到盡，難怪被轟沒有承擔社會責任，而且要市民等到七月才有優惠，難以紓緩當前負擔。港鐵回應說涉系統問題需用八個星期處理，下次優惠可以做得更快。運房局官員另一邊廂卻說七月展開優惠並非為慳錢，是因為較遲推出優惠可等待港鐵乘客量回升，受惠人數會愈多。政府說法打了港鐵一巴，原來實情是可以提早推出，只是為了「益更多人」才拖到七月，豈不是市民怪錯好人，都要多謝政府與港鐵用心良苦？

有議員指未來幾年經濟情況不容樂觀，要求港鐵豁免今年加幅。港鐵稱經營艱難，政府表示若完全不追加，對港鐵財政有影響。到底這個政府是幫誰說話？不是應該替香港市民爭取最大利益嗎？竟然怕港鐵賺得少，真是天大笑話。