一名冷氣技工被控干犯侮辱國旗罪：去年九月在沙田新城市廣場一次群眾行動中，與其他示威者一起叫口號，輪流踐踏五星旗，再把五星旗丟進垃圾手推車，然後連同手推車推落水池。原審法官判罪名成立，姑念認罪態度良好，輕判二百小時社會服務令。律政司向上訴庭申請刑期覆核，上訴庭宣布書面裁決，指被告侮辱五星旗的行為惡劣，裁定律政司上訴得直，改判被告監禁二十日。

不少人覺得香港法庭的判刑有點輕率，好像沒有甚麼量刑標準，只是憑法官的個人喜好。事後司法機關也不會就判刑的理據、量刑的標準向市民清楚解釋。這類不明不白的判刑如果時常出現，其實只會減少市民對司法當局的信心，損害了法庭的神聖地位。

本案的犯案過程其實很清楚，因為電視新聞都播放出來了，發生侮辱五星旗事件是不爭之事實，並無值得懷疑的細節。需爭辯的是如何證明疑犯曾經參與？如果能夠證明涉案者參與案件，剩下的只是量刑的考慮。

本案被告在法庭上認罪，所以曾參與干犯侮辱國旗罪沒有爭議，唯一考慮是量刑問題。按本港法律，觸犯侮辱國旗罪最高刑罰是罰款五萬元及入獄三年。判案應根據這個最高刑罰標準酌情遞減，例如初犯、對法律認識不清、過去一直行為良好、犯罪後有悔意、日後再犯機會不高等因素，逐一扣減。

同類案件香港近年曾經數次上庭，先有立法會議員鄭松泰在會議席上趁其他議員休會暫時走開，把部分議員插在座位前桌上的五星旗和區旗逐一倒插，被人發現，結果鄭議員被判有罪，罰款五千元。在反修例動亂期間，屯門發生一宗焚燒五星旗事件，被告在審訊期間認罪及表示悔意，結果被判社會服務令。今次沙田的侮辱五星旗案上庭是本港第三宗了。

上訴庭對被告及同夥侮辱五星旗的手法描述清楚，認為行為明顯表達對五星旗輕藐、污衊、鄙視和棄絕，亦有鼓動在場其他人的效果，故改判二十天監禁。本案其實還有後續故事，丟進水池的五星旗後來被參與的群眾撈起再丟進城門河，可能犯罪者另有其人，沒有在本案提起。輿論對這次上訴庭的覆判感到滿意，可能不少人認為判社服令判刑過輕，應判處監禁以示警戒。

在反修例動亂期間，其實還發生幾宗同類侮辱五星旗案件，如尖沙咀海運大廈前旗杆發生超過一次，又如葵涌運動場也有發生，可能警方未能緝捕犯罪者歸案，未見告上法庭。但就已經上庭審判的幾宗案例，判刑距最高刑罰標準還遠，司法當局判案仍然是寬鬆為主。