中年男導遊去年八月在將軍澳行人隧道斬傷三名貼「連儂牆」男女，遭重判入獄四十五個月。此案本來已告一段落，但因為法官判刑時一番話，又觸動反對派和黃絲的神經。

節錄部分：「被告任職導遊，專門接待內地遊客，但由六月起香港多番出現堵路，變成不安全城市。有人身穿黑色衣物，連群結黨，猶如一支軍隊，破壞基礎建設，又集體打開雨傘，遮擋他人拍攝，進行刑事毀壞及傷人，作出文革式極端行為，使人失去說話的自由。這些行為必然嚇怕來港訪客，導致百業蕭條，對其工作釘下棺材釘」；又稱被告受社會事件影響，「是奄奄一息、滿身鮮血的受害者」；而最最最刺痛反對派和黃絲的，就是法官狂轟黑暴「是不折不扣的恐怖活動」，認為被告認罪且關心傷者是「情操高尚」，「部分接受高等教育的知識分子及專業人士身上都沒有」，結果啪啦一聲，玻璃心碎滿一地。

誠然，即使被告揮刀傷人是一時情緒失控，無黑暴亦肯定無這場血案，但傷人始終是傷人，是否「情操高尚」實有保留，但無可否認的是，法官「寸」佔中九男女「寸」到應一應，他們當初大義凜然說違法達義會負起法律責任，到了上法庭則貪生怕死不認罪，實在羞恥。至於法官形容黑暴為「恐怖活動」、「文革式極端行為」等，有理智的市民肯定認同。難得有個「藍官」講人話，戳中黑暴要害，反對派和黃絲當然不是味道。

可惜，講人話的人買少見少，法律界更多的是黃到入心、滿口歪理的人。甚麼「留案底令人生更精彩」、「暴力或能解決問題」、「犯法不等於犯罪」、「犯法是為了守法」等等，要多荒謬就有多荒謬。日前又有青年向警察宿舍投擲酒樽雜物提堂，裁判官僅判罰款二百大元，連亂拋垃圾定額罰款一千五百元也不如。司法亂象不斷，香港要重回正軌真是談何容易。