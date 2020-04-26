中學文憑試（DSE）日前終於開考，新冠肺炎疫情也漸趨穩定，香港是時候回復正常秩序了。

本欄在一月二十七日發文，用玄學角度對疫情發展作過推測，指到了四月十三日，香港的疫患當可平復。事實上，踏入本月中旬，本地確診者幾乎都是從海外歸來，或者是跟歸來者有密切接觸的市民，兩者加起來，一天都只有三、數宗個案，好些日子甚至一宗也沒有，按理疫症不容易再造成社區大爆發。

當日，筆者是在車公靈籤的基礎上，再用《易經》作推斷，告訴你肺部五行屬金，肺炎亦當以金論之。疫情一月在香港爆發，恰逢丑月，丑為金的墓庫，病毒是先天性受困，只能在庫中活動，故斷言不會造成二○○三年沙士般，死者纍纍的可怕情景。

金逢強木便會折損，中國玄學認為，春天木強，夏天火強，秋天金強，冬天水強，土則強於每季交接前的十八天。今年最強的木運由二月二十一日起，至四月十三日止，我估計在這段期間已有足夠力量將肺炎「打散」，故一月時就作了上述的批斷。

春天之後是夏天，屬強火氣運，烈燄熔金，肺炎仍會受制，因此，香港應該可以復工、復課，不宜再延宕了。讀者可能會問，為甚麼四月十三日之後，世界其他地區的疫症仍然嚴重呢？疫情不是應該一併被強木「打散」嗎？不是的，那是因為當日的《易經》卦象是專問香港疫情，並無旁及其他地方，要問就得另起一卦，筆者當時沒有這樣做。

一物自有一太極，香港有自己獨特的氣運，譬如筆者一直強調特區五行忌火，故去年多次指出，反修例示威要待冬天水旺時才能平靜下來，事實也確是如此。古代的從政者大多能兼通一點《易》理，現代不少人卻廢棄了這一門學問，殊堪可惜！