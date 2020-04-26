古人知道賞罰要分明，今人卻不知道。有人認為今人活得像白癡，明明簡單不過嘅道理，卻硬要用歪理加以複雜化，像過氣港英廢電池陳方安生，人稱「民主阿婆」嘅佢，不在其位卻經常要刷存在感，日前佢又不安於室，廢噏「二十二條一定係規管中聯辦」，仲洋洋自得指中聯辦違反《基本法》，稱中聯辦若對香港有監督權，香港便沒有「一國兩制、港人治港、高度自治」喎！

「民主阿婆」飽食無憂米，長咬退休糧，日子過得太滋味，少諗嘢腦是有點退化了，否則怎會說出如此「高見」？中聯辦若連監督權都冇，豈非比擺放嘅花瓶更廢？中聯辦主任難道是來考察香江飲食文化絲襪沖奶茶？

「一國兩制」擺到明，就係沒有「一國」，何來「兩制」？代表中央嘅「兩辦」，若連監督權都冇，那還奢談甚麼全面管治權？廢電池仲呼籲兩辦「克制」，否則「再繼續咁樣落去，好快就變成一國一制」云云。喂！「兩辦」以前不就是「太克制」，致使反中亂港嘅一眾老漢奸、嫩漢奸不知天高地厚，胡作非為，勾結外國勢力，大搞甚麼「光復香港，時代革命」嗎？

有論者指出，令大家神志不清恍如白癡的，不止如「民主阿婆」嘅廢噏當秘笈，法庭嘅審判亦令人糊塗，乜咁都得？譬如青年侮辱五星旗，嚴重貶損國家尊嚴，在沙田法院被判二百小時社會服務令；政府認為判刑過輕，提出上訴得直，改判他即時監禁二十日。另一單大專生今年一月一日凌晨喺葵涌警察宿舍門外潑液體、擲玻璃樽等，裁判官話事件冇造成任何人受傷，判罰兩舊水！阿哥，亂拋垃圾或棄一截煙頭喺街都要罰一千五百個大洋喇！老朽架錢七泊喺路旁，食個早餐回來已被派一張三百二十蚊嘅「牛肉乾」！挑戰警權「抵過」違例泊車或亂丟紙屑煙頭？有冇搞錯？難怪老朽又要感嘆「只信法律，不信法官」了！