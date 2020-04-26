瘟疫進行時，世界也在變、變、變，不少打工仔感嘆新冠肺炎疫情帶來很多「無情雞」之時，大國之間的角力卻更加無情，更多爾虞我詐！歐洲幾個國家過去一星期相繼加入疑華陣營，指摘中國在新冠肺炎疫情爆發初期涉隱瞞。這種跟風式「甩鍋」但又點到即止的外交騎牆行為，葫蘆裏到底賣甚麼藥呢？

七大工業國集團（G7）峰會上月下旬召開時，歐洲幾個主要國家與美國的「甩鍋」立場還有不少距離，會後也沒有共同聲明，但是三個星期之後，到了本月中旬，隨着歐洲多國疫情惡化，英國、法國及德國的態度亦出現明顯的轉變。

三國近日相繼出手，卸責手法類似之外，出招的都不是小薯仔式政壇人物，顯見歐洲國家採取行動前已有事前約定。最先出手的是英國，代理首相職務的外交大臣藍韜文不但質疑中國在疫情初期有不當的處理，而且明言疫情過去之後，彼此的關係將無復從前。

然後是法國總統馬克龍於本月十七日接受英國傳媒採訪時「接力」，他意有所指地對中國的抗疫情況表示質疑，稱「認為中國妥善地應對了（新冠肺炎疫情），是天真的想法」，又明言有些事大家不知道而已，暗示明示中國在隱瞞。其後輪到中國人向來認為對華友好的德國總理默克爾，她直接地要求中國提供更多有關新冠肺炎疫情在武漢爆發初期的資訊。

從三名歐洲領袖的表態看來，他們意有所指，但又不肯或不敢亦不願挑明，大國之間貌似留了一線，然而中國受到的傷害更深，因為英、法、德三國領袖欲言又止的態度，讓人猜疑他們知道一些或是情報、或是消息的國家訊息，這種「不說比說了更有力」的歐洲政治伎倆，比美國總統特朗普的日叫夜喊更加有力，因此，中國外交部在回應事件時更不易討好。