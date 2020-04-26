新冠肺炎肆虐全球，中國逐步控制疫情的同時，美國卻形勢嚴峻。對抗病毒，不同的國家雖有不同的社會制度，但應站在全人類命運共同體的高度，團結應對，共渡難關。而最近有兩個國際焦點，一是國際期油價格跌至負數，二是美國各州掀起反對家居隔離的運動，兩件事看似沒有關係，卻預示着一個歷史趨勢。

首先是國際期油價格跌至負數問題，這除涉及期貨交易的技術因素，基本因素就是世界經濟陷入半停頓，石油需求斷崖式下跌，嚴重供過於求，連儲存原油的地方也沒有，產油國割價求人將原油運走，這令人想起上世紀三十年代大蕭條時期，將賣不出去的牛奶倒入河流的歷史畫面。筆者大膽預計，世界將會出現經濟大衰退，而當中疫情只是一個藥引，根本原因是以美國為首的資本主義自由市場體系，自二○○八年金融危機以來，長期依靠接近無節制地量化寬鬆的印銀紙政策，但由於政治和財團利益需要，沒有進行經濟結構改革，也沒有透過衰退期淘汰效益低下的企業，最終造成資產泡沫，而用於實際生產的投資減少，令實質工資下降，貧富懸殊加劇，中產向下流，導致消費能力疲弱。

大家試想想，美國上至政府和大企業，下至平民都債台高築，一切繁華和歌舞昇平有如一個大泡沫，那就明白為何特朗普如此緊張地要求企業復工，盡快恢復社會生產，並不惜在處理疫情問題上與州政府「開戰」，甚至為各地要求復工的遊行大搞民粹，高呼解放某州某地。我們如果只是簡單地批評特朗普只顧經濟不理人民死活，就可能看不透特氏也知道疫情嚴峻，除了是政治操作，其實也基於現實考慮，也要為轉移視線而編造謊言甩鍋中國。

明顯地，特朗普甚至是整個美國，都要在疫情爆煲和經濟爆煲之間作兩難選擇。如前所述，長期的量化寬鬆政策造成泡沫經濟，而白宮一直對世界分工的政治共識，也令整個美國經濟結構金融化，需求依賴借貸推動，產業空洞化令實質的生產力增長緩慢。由於服務業佔美國經濟八成半以上，因疫情而受到的影響最大，經濟只要停擺數月，企業和人民也會因收入銳減而無法支付債務，包括房貸、車貸和公司債務等。社會一旦出現大規模的債務違約，就會引發資金斷裂的連鎖反應，可能出現比○八年更嚴重的金融危機，並動搖美元霸權地位。

資本的本質是貪婪和盲目，社會分配不均導致社會動盪，所以資本主義經濟始終走不出增長與衰退的循環。試圖單純用資本的手段去扭轉衰退，不論是凱恩斯信徒主張的增加政府開支達致擴張性經濟政策，還是近三十年西方主流的新自由主義政策主張，要麼可能引發戰爭維持霸權，或製造出諸如量化寬鬆等難以駕馭的經濟魅影，人民面對着政客荒誕不經，健康和生命都可以成為犧牲品。反之，中國特色社會主義在發揮市場效率的同時，對資本進行調控和制約，最大程度地抵禦了民粹和壟斷資本的干擾，成就了四十年的經濟高速增長。經此一疫，中國從政府到人民，從抗疫到經濟恢復，都向世人展示極強的韌性，或將加速世界格局的轉變。