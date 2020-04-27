正論：復陽風險勿小覷　防疫措施不能鬆

香港昨日沒有新增新冠肺炎確診病例，已是七日內第三日零感染。正當林鄭沾沾自喜撰文自誇抗疫漸露曙光之際，一個不容小覷的風險卻悄悄逼近。醫管局至今錄得九宗「復陽」個案，最新一宗更在昨日錄得，加上不能排除無徵狀感染者潛伏社區，抗疫漸露曙光會否一下子變成一片黑暗，不能不令人擔心。

復陽情況最先見於內地，接着南韓、歐美多地都有同樣情況出現，香港也不例外。專家大多數認為復陽是病人體內殘餘病毒未清除，或檢測不準確呈假陰性所致，傳染性不強。但正如中國科學院院士周琪所說，新冠病毒具有狡猾性，在病毒進化過程中把自己偽裝起來並不斷傳播出去，是這病毒本身的特點。由此可見，誰也不能斷言復陽者不會將病毒傳染他人，尤其是本港市民防疫意識已見鬆懈，病毒乘虛而入絕對不足為奇。

目前本港有逾七百人出院，當中約有二百人剛出院未完成十四日醫學監察；已出院並完成醫學監察人士約有四百至五百人，以當中九人出現復陽情況推算，即復陽人士比率約百分之二。本港專家認為此水平屬於偏高，不可掉以輕心，強調現階段不能將出院病人視作完全康復，建議當局為所有出院人士再作一次覆檢，避免有個案流入社區。足見復陽情況猶如計時炸彈，隨時殺社區一個措手不及。

更何況，內地幾乎每日都錄得無徵狀感染者個案，這些患者無發熱、咳嗽等相關臨床症狀，但呼吸道等樣本檢測仍然呈陽性，而且具有很強的傳染力。港府直至本月初都只規定入境者強制隔離十四日，未有為所有入境者檢測病毒，直到輿論狂轟才改變做法，漏網之魚會否已流入社區，誰也說不準。事實上，不少專家都指出新冠病毒不會隨天氣轉熱而消失，市民直到年底都要戴口罩，可見與病毒共存已成新常態，只要稍一鬆懈，別說前期防疫成績前功盡廢，甚至引發災難性後果。

很可惜，專家有專家提醒，市民有市民不聽。趁疫情稍歇，昨日又有暴徒到商場「和你唱」，大批防暴警員到場戒備，除了令假日的歡樂氣氛蒙上陰影，大量人群聚集更是播毒溫床。最不堪的是，李卓人的職工盟又來攙一腳，發起五月一日大遊行，即使被警方反對仍要上訴，不止唯恐天下不亂，直情唯恐病毒不爆。香港有這些人在抗疫關鍵時期瘋狂抽後腿，要守住零確診真是談何容易。

當然，香港之所以亂成一鍋粥，經濟之所以一潭死水，港府無能絕對是罪魁禍首。防疫後知後覺不用說，止暴制亂光說不練才是最大問題。單是公民黨郭榮鏗把持內會半年都未能選出主席，內會運作陷入癱瘓，廢官輪流出來嚴詞譴責，又是「惡意拉布，有破壞無建設」，又是「鐵證如山，不容抵賴」，但講到依法對瀆職議員作出檢控，個個都顧左右而言他。為官避事平生恥，香港正是充斥避事廢官才淪落至此，但願新上場的五名局長新人事新作風，帶來撥亂反正的希望。