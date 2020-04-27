功夫茶：政棍惡意狂拉布　不被釘蓋不收手

立法會內委會經過半年、十六次會議仍未能選出正副主席。政務司司長張建宗尋日忍唔住喺網誌上炮轟主持會議嘅郭榮鏗及反對派玩弄程序，令內會癱瘓，蓄意窒礙政府施政，令多項與經濟和民生息息相關嘅法案及附屬法例未能處理，整個議會運作失衡停擺，形容惡意拉布嘅議員「有破壞，沒建設」。

司長之言，了無新意，皆因市民亦都睇到。事實上，港澳辦、中聯辦一再狠批反對派拉布「攬炒」搞死香港，亮劍直指郭榮鏗，嚴厲斥其「違背誓言、涉嫌公職人員行為失當，可謂事實清楚，鐵證如山」。嗱！聽鑼聽聲，聽話聽音，港澳辦聲明特別提到郭榮鏗拉布，係為咗阻止《國歌法》通過，質疑佢敵視《國歌法》而非真實擁護《基本法》及效忠特區。之不過條友以為自己有貴族藍血，高高在上，叫阿爺「慳啲」！又中咗毒果報反中亂港有運行嘅毒，更「烈士」上身，豪言如果為港人爭取民主自由、捍衞法治而被人DQ係一生嘅光榮喎！阿哥，妖言正說，仲唔係中邪？

面係人畀，架係自己丟！阿爺畫公仔畫到出腸啦！引述埋二○一六年人大常委會就《基本法》第一百零四條嘅釋法內容，指「立法會議員如果違反誓言，就必須承擔相應的法律責任」。呢個擺到明就係叫你知情識趣，快啲收手咪再烏瀡瀡好似盲頭烏蠅亂撞亂飛，拉布玩嘢只會變拉柴！漢奸黎依家禍不單行，多宗官司纏身兼「腦膜炎」嚴重缺「水」！屋漏偏逢連夜雨，漢奸末路自身難保，毒果報命懸一線，你仲信佢廢噏甚麼「我們氣魄不滅」？佢彌留回光返照，風吹燈就滅，你戇居沖昏頭腦陪佢做烈士咩？

嗱！烈士上身嘅郭榮鏗，若然仍拉布上癮如抽鴉片，死硬唔肯收手，功夫茶相信中央不會再等候立法會「自我糾正」，好大機會要求港府出手入稟法庭DQ「無知井裏蛙，徒望添聲價」嘅「郭慳啲」或「郭光榮」！等佢求仁得仁，壯烈犧牲！

呢！正如張司長話齋，今屆立法會會期只餘下三個多月，香港再冇繼續內耗嘅本錢，必須撥亂反正，讓議會盡快重回正軌！要議會正常，豈能不斬「郭慳啲」？人稱「避政司司長」嘅鄭若驊收到未？唔好又做「鍵盤戰士」廢噏甚麼「獨立行事、檢控不受政治考慮」，講多無謂，行動最實際！阿爺都明言反對派涉「公職人員行為失當，事實清楚、鐵證如山」，你再唔入稟DQ佢，咁就唔該退位讓賢！水激則旱，矢激則遠。水流激蕩就兇猛有力，箭被激發才可使射程遠廣！一味龜縮做「鍵盤戰士」，衰過紙上談兵，快做實事證明你唔係霸住毛坑只作狀拉矢啦，司底驊！