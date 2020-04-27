世界視線：特朗普抗疫無能　共和黨甩鍋中國

經歷「注射消毒劑殺滅新冠病毒」風波後，美國總統特朗普以「浪費時間及心力」為由，上周末沒有出席疫情簡報會。事實上，白宮幕僚早就清楚特氏口沒遮攔，早晚講多錯多，如今總統大人終於肯暫時消停下來，令人舒一口氣。

特朗普放棄在簡報會上進行自辯，但美國媒體曝光共和黨發送給參選參議員黨員的一份策略備忘錄，當中提到兩條指導性意見，第一是別再替特朗普辯護，第二則是特氏慣用的「攻擊中國」。

特朗普之不可辯護，其身邊人早已付出不少慘痛代價。即以今次「消毒劑風波」而論，白宮新聞發言人起初強調，特氏再三奉勸民眾在治療新冠肺炎方面，必須先諮詢專業醫生意見，批評傳媒「斷章取義」、「小題大做」，隨即被特氏的「諷刺」、「開玩笑」論打臉。

如今的共和黨可謂騎虎難下，距離十一月大選只有半年多一點，要換將出征談何容易，反而集中火力攻擊中國，乃順理成章之舉。共和黨在備忘錄中強調，參選人只須抓住特朗普一早實施對中國的旅遊禁令，至於其他抗疫上的甩漏，該備忘錄教路，參選人可以承認政府部門反應過慢，但那是因為中國政府刻意隱瞞疫情，才會弄成今日的田地。

其實明眼人都可以看出，即使退一步說，中國政府真的刻意隱瞞疫情，也不能成為特朗普的「護身符」。美媒此前已多番踢爆，情報部門以至白宮首席經濟顧問庫德洛，一早已警告若對新冠疫症掉以輕心，美國將付出沉重代價，衞生部門官員亦跟世衞官員有密切接觸，那時候特氏還在大讚中國的防疫表現，單是「信敵人而不信自己」，已是死罪一條。

然而美國選民中的「明眼人」並不多，中國取代美國成為世界霸主的議題長炒長有。人們可以看到，在特朗普陣營將對手形容為「北京拜登」的同時，民主黨人亦指摘特朗普為簽訂貿易協議，對華過分軟弱，雙方把「反華牌」打個不亦樂乎。可以預言，即使拜登取代特朗普，美國對中國的鬥爭仍不會停下來，充其量只是以較「文明」的方式進行而已。