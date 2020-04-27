神州觀察：天災人禍接踵至　糧食安全惹人憂

內地多個省市早前爆發搶糧潮，原因是國外不少糧食出口大國受到新冠肺炎疫情及蟲災等問題影響，紛紛禁止出口以求自保。當局雖然拍胸脯表示儲備充足，不會發生糧食危機，只是近期接踵而至的天災人禍屢屢衝擊農業生產安全，手中有糧亦需小心應對。

上海海關近日對一批來自西亞地區的貨品檢疫時截獲一隻活體沙漠蝗蟲，隨即作了無害化處理，幸未造成生物入侵，惟蟲災已從非洲殺到南亞、西亞，令印度等大米出口大國身受其害。據指此物繁殖速度及食量驚人，所到之處會讓莊稼顆粒無收，中國政府早前還打算運十萬隻鴨子往鄰國巴基斯坦救援；該國與毗鄰的越南、泰國更是中國的主要大米進口國，救別人也是救自己。

沙漠蝗蟲沒來，但草地貪夜蛾早已在中國境內肆虐多時，且正從西南、華南向北延燒，農業農村部預計全國需要防治的農田面積多達一億畝，蛾蟲數量更達去年同期的九十倍之多，農作物及北方春耕春種或將遭致嚴重破壞，損失肯定比去年更大。況且目前尚未找到有效的滅蟲辦法，災情何時能了，沒人說得準。

與此同時，一些地方持續的旱情亦為農作物帶來災難，像雲南普洱、玉溪、西雙版納等受災最嚴重地區，已陸續啟動抗旱應急工程，惟形勢仍在惡化，不但數百萬畝農田用水難以保障，就連人畜飲水亦陷入困境，主要經濟農作物減產絕收幾成定局，並將在疫情和旱情雙重夾擊下進一步打擊農民群體收入。此外，更需面對乾旱少雨造成的森林火災、動物疫病流行等次生災害，形勢岌岌可危。

天災當中若是攙雜了人禍，則更加難以防範。雲南昭通某地市監局日前公布查獲並銷毀了近百噸來自湖南益陽的鎘超標大米，而在幾年前，益陽市就曾爆出有企業將一千多噸嚴重鎘超標毒大米銷往雲南昭通及廣西、貴州等地，不知禍害了多少百姓；如今再有毒大米流出，至少說明相關監管工作又出了紕漏。

更大的問題還在於，湖南省既是全國稻米主要產地，又是著名的「有色金屬之鄉」，惟在常年大規模無序開發下，當地土壤所受污染愈趨嚴重，有稻米樣本的鎘含量更超過國家標準逾二十倍。這種只顧追逐經濟利益的行為不但損害食物安全，更會令大量農田遭擠佔及棄置，耕地紅線守不住，又何談糧食保障？

其實土地污染問題早已淪為當局心頭大患，畸形的發展模式可謂遺害無窮。各地工礦企業的違規生產無日無之，環保監察漏洞重重，加上氾濫不絕的官商勾結現象，都在令綠水青山日益變得千瘡百孔，再怎樣「有米」也經不起這般揮霍。