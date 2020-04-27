四月二十三日，廣州起訴伯利茲（中美洲國家）籍的李亨利，案件由國安部門偵查，他涉嫌長期向在美國的敵對組織骨幹提供經費，資助危害國家安全的活動，配合外部勢力插手香港事務。

據報道，李亨利是在去年十一月底被捕，幾個月之後才起訴，顯然期間的偵查搜集了大量的證據，相信也詳細調查了他插手香港所接觸、資助的人、事與組織。他的起訴背後，應該是把他參與在美的敵對組織與香港動亂的情況弄清楚，有一串的人在內。

廣州起訴的時間與香港起訴黎智英、李柱銘等人相近，或許可以看到中央政府與特區政府攜手協作的結果。在廣州以國安理由起訴，在香港則以涉嫌組織及參與未經批准集結為名，二者都是關於反修例動亂。在偵查李亨利案件中，有否與黎智英、李柱銘等被起訴各人以至其他人的關係揭露呢？插手，未必是李亨利直接接觸，也應包括間接的出資資助，或介入媒體宣傳等各種方法和活動。由於李亨利在審判後可能定罪，若定罪，與他有關係的港人、香港組織等，便亦大有可能被視作與李亨利合作，侵犯國家安全。李亨利的案件之後會否有後續的其他緝捕、起訴呢？

而與李亨利差不多同時在內地被捕的「台獨分子」李孟居亦在審查中，仍未起訴。他被指在去年八月到香港支持反修例動亂，被捕則因為在內地刺探軍事秘密。被捕以來的幾個月，應該是內地有關部門搜證的時期，當中相信也會搜集出他與香港一些人與組織的關係。

這兩案反映出海外參與香港反修例動亂的兩股勢力，其一相信是總部在美國的邪教組織，另一是台灣的台獨勢力。內地政府出手，所據的是國家安全法例。他們犯案的主要地點是在香港，表明內地政府對在香港侵犯國家安全的行為不會坐視不理。或許香港二十三條未立法，香港還未應用內地的國安法，起訴的罪名便難以直接用在香港侵犯國家安全，而只能借其他罪名。

作為中央政府權責範疇的國家安全，急需在香港特區內有法律保證實施，權宜之策始終不理想。不過，內地這個案件正向香港昭示：中央政府不會放棄在香港保障國家安全。二十三條立法或國安法是早晚實施，香港內外反中勢力不能存有僥倖之心。

李亨利涉及「在美敵對組織」，這個組織在內地是被取締的，在港澳特區可否被容許呢？近期這個組織深入參與香港的動亂，並在媒體上大做假新聞攻擊中央及特區政府，擾亂社會及政治秩序，絕對屬敵對，也應依法處理。