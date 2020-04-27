香港回歸後，北京總以為，和香港反對派的關係是「統戰」與「被統戰」的關係，是「人民內部矛盾」，應該用「和風細雨」、「耐心調教」、「求同存異」的方式處理好矛盾。北京忘記了矛盾轉化問題，忘記了人民內部矛盾處理不當，在一定條件下可以轉化為「敵我矛盾」。北京忘記了統戰工作中有一個重要原則，這就是以鬥爭求團結則團結存，以退讓求團結則團結亡。

很長時間以來，北京不敢鬥爭，不善鬥爭，一味求和求妥協，作讓步，統戰工作是屢戰屢敗；反對派則是步步進逼，把北京的統戰工作打得稀爛。反對派正是在瘋狂兇狠的鬥爭中發展壯大的，他們早就宣稱，和中央的關係、和一國的關係是敵我鬥爭，他們把北京視為不共戴天的敵人，統戰？哈哈，扯淡也。

北京卻懵懂不知，一直用統戰的觀點和不當做法與反對派打交道，以為這樣就可以「分化瓦解」反對派，統戰工作遂有成就焉。對此，反對派是看得透的，更知道北京這樣搞統戰，對他們最有利。不過，他們是得了便宜賣乖的，會說他們已識破「統戰陰謀」，對統戰他們嘴上反對，實心竊喜之，巴不得北京就這樣一路統戰下去。一旦朝廷有人主張對他們堅決鬥爭，他們就會狂吠，北京「極左」啦、「政治大倒退」啦、「強硬派上台」啦、「文革陰魂不散」啦、「在國際社會造成惡劣影響」啦、「必然弄巧成拙、自毀一國兩制」啦……好像他們很為北京打算，生怕北京犯錯似的。與此同時，他們還會升級叫囂：無懼中共強硬，不怕打壓，他們會更加堅強、團結云云。

還別說，他們這樣的「強烈反應」和鬥爭策略，有時還真能嚇住朝廷，馬上檢討自己是不是真的「極左」啦、真的會「弄巧成拙」啦、真的「國際影響不好」啦、讓「外部勢力找到藉口干預」啦……有此忽悠，回歸二十二年來，朝廷一直猶豫不決，搖擺不定，還真沒有對反中亂港勢力展開過認真的堅決的鬥爭，如此這般，統戰豈能不敗？香港豈能不亂？黑暴豈能不惡浪滔天！