「吃共產黨的飯，砸共產黨的鍋」，這是內地自由派人士最大特點。他們大多是既得利益者，是現行體制下獲益最多的一群，但偏偏滿腹牢騷，這也不順眼，那也不滿意，好像人人虧欠他們似的，恨不得中國立即變天，甚至恨不得中國像前蘇聯那樣被肢解。這場世紀疫症充分暴露了他們的真面目，有人學洋人口脗要求中國向世界道歉，有人吃人血饅頭出書討好洋人，他們到底所為何事，不是很耐人尋味嗎？

這班人言必稱美國，開口自由民主，閉口普世價值，其實他們不過是鸚鵡學舌而已，何謂自由民主，何謂普世價值，根本說不清楚。沒錯，美式民主包着一層美麗外衣，自由、平等、博愛、人權等等，被吹得神乎其神，可惜現實並非這麼一回事。這場新冠肺炎疫情就是一面照妖鏡，既照出西方社會的自私，更照出美式民主的虛偽。正如有人指出，美式民主只是為金權服務，而不是為人民服務，少數財團和企業操縱選舉機器，從中獲取私人利益，而不是公眾利益，這種政治制度既談不上民主，更談不上公平。特朗普正是最佳反面教材。

不是說民主不好，而是說每個國家情況不同，不能一概而論，更不能生搬硬套。中國社會確實存在許多問題，政治體制有待進一步完善，但如果認為引入美式民主就可以解決所有問題，就可以為中國人民帶來幸福，顯然是太傻太天真。不妨看看，實行美式民主的國家和地區有幾個得到好結果？

林子大了，甚麼鳥都有。中國擁有近十四億人口，甚麼人都有，持不同政見、不同意見本是很正常的事，怕只怕有人居心叵測，充當現代吳三桂勾引洋人，那才是國家民族的最大禍害。有人在中國疫情還沒完全受控的情況下急於出書揭「內幕」，不管是否道聽途說，也不管動機何在，實際效果就是為西方攻擊中國送上彈藥，這豈是一句言論自由所能掩飾。