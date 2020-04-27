香江亂世，一幕幕鬧劇不斷上演，尤其是立法會，不但淪為鬥獸場，也是一面照妖鏡，看誰是在建設或破壞香港。內會自從去年十月復會，開會十六次也選不到主席，運作癱瘓，令多條法案塞車，嚴重影響民生基建。港澳辦及中聯辦點名批判泛民主派特別是主持內會主席選舉的郭榮鏗，指其涉嫌公職人員行為失當。有政界人士發起取消這些拉布議員的資格，法理上存在一定可能性。

死到臨頭，反對派繼續把握機會搞事，財政預算案日前在立法會進行二讀辯論，又遇到泛民議員拉布，提出百多項修訂，希望拖得就拖，像內會主席選舉拖半年就正中下懷。黑暴和疫情夾擊，民不聊生，亟待緊急紓困，預算案動用千二億元救企業、保就業，減免薪俸稅及差餉，亦包括全民派錢一萬元撥款，本來對基層是及時雨，但若預算案受阻延，市民又要苦等。老幼等開飯可不能等，病人等錢醫病亦不能等，飢腸轆轆，不知能否捱到派錢時候了。反對派執迷「攬炒」，用四個字便能形容：與民為敵。

與黑暴同聲同氣，反對派提出的百多項修訂，全部有政治目的，處處針對政府及警隊，要求將警隊開支從預算案拆出獨立審議，是報復警方執法止暴制亂。雖然明知修訂不獲通過，但可以羞辱警隊，拖延時間，這才是他們用意。項莊舞劍，意在沛公，這些政棍討好黃絲，希望在九月舉行的立會選舉重演區會大勝。

反對派多年來反中亂港，破壞社會，不得民心，市民都看清楚他們猙獰面目，哪有可能投他們一票，所以在多次選舉輸了又輸，在立法會一直不夠票，無計可施，獨沽一味拉布。但近年因為社會亂象煽動了部分人的情緒，令泛民有機可乘，若九月選舉他們搶到過半議席，主導立會，必定否決所有政府法案及撥款申請，形成一場政治浩劫，香港人一定不能讓賊子奸計得逞。