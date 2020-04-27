新冠肺炎疫情在美國爆發之勢至今未見緩和，局勢仍然嚴峻，不過，美國有好幾個州的政府都陸續有負責人站出來，主張盡快解除封城令、居家令，讓市民重新正常生活，使經濟恢復運作。不少城市都有人上街示威，高叫「Open It Up」（重新開放）口號，總統特朗普也在網上表態支持。看來，「經濟先行，防疫為次」仍然是共和黨下屆總統競選的重要策略。

這股風潮推動力量主要是共和黨主導的大州郡，州長紛紛站出來鼓勵。先是四月二十四日，喬治亞州宣布開始全面復工，不僅商店、餐廳重開，而且理髮店、健身房、保齡球館等非基本需要、難免近距離接觸的服務業也恢復營業，距該州四月三日宣布居家令三周。該州還宣布允許電影院二十七日起恢復營業，只是不少美國大型連鎖院線三月中旬以來已關閉了所有影院，大部分員工都在無薪休假，美國絕大多數電影也已暫停上映。喬治亞州宣布復工也並非沒有反對聲音，美國不少衞生機構都表示並非適當時候，部分城市拒絕解禁，也有不少商戶寧願繼續關閉。

其他宣布定時結束居家令的還有田納西州，該州將自五月一日起重啟經濟和社會活動。南卡羅萊納州已宣布重新開放該州海灘，允許零售商店營業。佛羅里達州則已要求相關部門制訂方案，讓迪士尼和環球片場的遊樂場重新開放。德州副州長表示，美國必須重新回到生活中來，不能因疫情而長期關閉經濟活動。另外，密歇根州也在努力推動重新開放，希望盡早恢復經濟運作。

美國各城市出現這些反封城令、反居家令示威，喊的口號都很動人，例如：還我出入自由、尊重個人的工作權利、我要薪金養家，很能打動人心。有人把這股反封城反居家潮看作是功利主義想法：不妨讓少數人受苦，換取大多數得益。在現實環境的解釋，是可能感染新冠肺炎病症導致死亡的人是少數，全州全國人民不應該因此犧牲行動自由，放棄過正常生活，任由經濟嚴重受損。

其實香港現今也面對類似情況，禁聚令和居家令帶來經濟蕭條，商業活動停頓，不少市民面對失業或就業不足，政府的紓困津貼未知幾時收到，就算得到津貼也不足以彌補因為疫情停業的損失。現今最多反對聲音的，主要是酒吧食肆經營者，其實受影響最深的，不少是其他中小企經營者，他們平時可能沒有報稅，也不會供強積金，所以未能提供近期的經營和收入證據，損失只好啞忍。他們是否也有功利主義想法，覺得不如放棄種種嚴厲管制，經濟先行，防疫為次？