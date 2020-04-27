立法會內會復會至今半年，開會達十六次，虛耗時間逾三十小時，浪費公帑超過七百萬元，依然選不出正副主席，十四條法案及逾八十條附屬法例無法通過，反對派豈止政治攬炒，直情要全港陪葬。港澳辦和中聯辦忍無可忍開腔譴責主持內會的郭榮鏗濫權，涉公職人員行為失當，但不管好言相勸抑或嚴厲警告，反對派皆充耳不聞，繼續瘋狂拉布，擺明與一國為敵。

此情此景下，律政司好應該依法檢控瀆職議員，以儆效尤，偏偏司長鄭若驊龜縮無影，即使特首林鄭月娥直斥郭榮鏗阻礙內會運作「鐵證如山，不容抵賴」，鄭若驊亦堅持不動如山。而且別看林鄭擺出強硬姿態，一被問到會否DQ郭榮鏗，一樣顧左右而言他，只說立法會應自我修正，顯然又是高高舉起、輕輕放下。

既然港府靠不住，建制派議員便應該硬起來，團結一致對抗反對派。可惜啊，經過反修例黑暴一役，市民已見識建制派一盤散沙，現在黑暴稍歇，中央改弦更張，端正主人家的態度，建制派卻依然精神散渙，對反對派顯得束手無策。甚至乎，有建制派議員揚言郭榮鏗在內會拉布未必干犯公職人員行為失當，令人質疑其立場；亦有議員賴立法會主席梁君彥一直冷處理不作為，總之千錯萬錯，唔係我嘅錯。正所謂為官避事平生恥，做議員也是一樣，在亂世中沒有直斥其非的決心，沒有與敵人決一死戰的勇氣，還好意思坐享高薪厚祿？

當然，要是「球證、旁證、足協、足總、足委」全部都是反對派的人，尊貴的建制派的確孤掌難鳴。外界指李慧琼現時在職能上仍是內會主席，可利用此身份調動內會議程，但立法會法律顧問聞言即時否決，指委員會必須先選主席才能處理其他事務。郭榮鏗更一臉得色，揚言主持內會是按立法會法律顧問意見去做，一副有恃無恐的模樣。內會要打破亂局，看來還須中央出手。