香港可能很快就會用盡儲備，經濟出現新危機，必須早為之計。因為反修例運動，加上新冠肺炎疫情衝擊，不少市民「手停口停」，特區政府多番救亡，投入一千億又一千億的資金。有經濟學者估計，香港的萬億元儲備很快就要耗去三分之一。

即使疫情過後，港府的支出還是陸續有來，單是兩大主題樂園，本來就已經虧損連年，如今再經歷一場疫患，最後要多少錢才能填補損失，真是天曉得！全球大部分的航空班次停飛，西方國家已經要動用政府力量去拯救航空公司，香港政府將來是否也要這樣做？一切尚屬未知之數。

弄不好的，香港偌大的財政儲備再過幾年便得「清盤」。二○○三年沙士疫症之後，香港可以靠中央打救，但時移世易，這一招是否管用，還是難說。

首先，經歷今次疫情之後，全世界經濟都受到重創，中國亦不能幸免，大量企業倒閉，失業率勢必飆升，內地自顧尚且困難，未必有餘力打救香港。另一個問題則更嚴重，就是中央就算有能力，這年頭也未必肯出手救港。阿爺可能會任由特區的經濟破敗一段日子，讓部分港人好好反省安定繁榮的重要性，從而改變他們盲目仇中的態度。

香港人過去的日子太安樂了，尤其是在中產家庭長大的孩子，養出了許多閒煩悶，變得身在福中不知福。今次反修例運動，不少站在最前線的青少年都不是來自社會低下階層，我身邊最反政府的幾個年輕人，全部是「打政府工」，大部分月薪在四、五萬元以上。他們投入示威活動，就如同參加刺激的野戰遊戲一樣，骨子裏可能只是當作一項消閒活動。生活太安逸的人念頭就會多，阿爺可能會任由香港窮一段時間，若然當真是如此，未來港人的日子可不易熬。