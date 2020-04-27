有道是「福之萌也綿綿，禍之生也介介。福禍之始萌微，故民嫚之」，這幾句話的意思，大概是指幸福發生時是相當微小的，災禍開始時也是相當微弱的，皆因禍福嘅發生，總是細微的，很難察覺，是以一般人並不當一回事。

然而，千里之堤，潰於蟻穴，大家且看本報日前「探射燈」的精彩報道。事實上，本報是最先投下大量人力資源去追蹤假難民的主流媒體，一直以來，苦口婆心叫政府要正視有關問題。本報「正論」及「功夫茶」N次提醒廢柴政府切勿養癰遺患，治本之道在於徹底退出《禁止酷刑公約》，令假難民無法再濫用聲請制度；而即使霎時間做唔到，都要盡快設禁閉營，取消行街紙，阻止「爹你媽你」隨意喺社區游走，成為治安毒瘤！

疫情嚴重，經濟凋敝，搵食艱難，最近有超市便頻頻被南亞假難民偷米及日用品！而出夜街嘅婦女，尤其係深水埗、元朗、荃灣等南亞裔出沒特多嘅地方，無不提心吊膽！呢啲不就是廢柴政府不聽本報言，種禍在眼前嗎？呢，深水埗橋底南亞村遺禍社區二十年，幾經波折下，去年才成功清拆。之不過，舊村雖拆，新村又起，並在油麻地、佐敦及南昌等地遍地開花。

喂，你估新村會柳底鶯聲、松間鶴影咩！針筒滿地、烏煙瘴氣就有！記者日前更直擊有人非法建屋、打針吸毒及隨處小便，衞生環境惡劣！南亞新村雖說已被圍封，然而佢哋就好似賭徒咁，輸完又來賭過，佢哋就拆完又來起過！記者發現甘芳街近渡船街遊樂場嘅天橋底，原來圍封嘅鐵絲網被剪開，空地至少有五間木板屋，部分以竹枝、床褥起「竇」，情況甚至蔓延至佐敦道一帶橋底，呢啲地方係播毒黑點、治安炸彈。自一四至一五年度至今七個財年，假難民七年間燒公帑逾六十億元，全數由港人埋單！政府多年來對假難民「大愛包容」，沒有根治嘅決心，咁拖落去只會搞死香港！