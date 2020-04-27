美國總統特朗普口沒遮攔且異想天開，最近他一再出醜，明明是世界第一強國的總統，行為卻更像王牌級別的寶藥黨！繼早前毫無根據的吹噓一種藥物可治新冠肺炎之後，日前他又胡亂鼓吹注射消毒劑進身體可殺新冠肺炎病毒，嚇得美國以至不少國際醫療專家紛紛澄清、駁斥，唯恐有人再輕信他的胡言亂語而送了性命。

早前特朗普吹噓一種名為氯喹的藥物，指這款用於醫治瘧疾的藥物可治療新冠肺炎，他還以「上帝的禮物」來形容該藥。美國的醫療專家雖然立即「消毒」事件，但總統之言，相信的人不少，有人搶購此藥，有人更無病服藥當寶藥，結果有人誤用藥而丟了性命。厲害的是，民主大國，人命價值也與別不同，縱使總統犯下全世界都看到的錯誤，間接害死人的證據亦一大堆，但講究人權的美國卻無人展開追究行動，把總統告上法庭，要求為枉死者償命。結果是特朗普的無知、無德繼續膨脹！

日前，特朗普又做寶藥黨：「我看到消毒劑一分鐘內消滅病毒，僅用一分鐘！我們是否有辦法，透過向人體注射……」他接着得意地建議，若消毒劑能打進人的肺部，就能殺滅新冠病毒。他一邊要求醫療團隊研究，一邊還不知輕重地形容事件「有趣」。結果可想而知，世界炸鍋了，美國專家紛紛開腔，就連被特朗普暫停了資助的世界衞生組織也緊張不已，紛紛糾正、駁斥特朗普之說，不想他的胡言亂語再度害人枉送性命。

堂堂總統是個街頭寶藥黨，美國專業界、知識界怎麼能夠不頭痛、不羞愧？偏偏在那個最民主的國度中，他們卻一點辦法也沒有，甚至只能跟隨胡攪蠻纏、廢話當秘笈的特朗普指揮棒起舞。美國過敏與感染疾病中心主管福奇深知其苦，亦是其中一名受害人，他的反應是：「我總不能上去把他踢下台吧？」說時他的表情是翻白眼還是苦笑，請自行想像。