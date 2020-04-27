正部級是中國政治體系中一個非常重要的權力層級，在外主要是省委書記、省長，在內為部長、委員會主任。對上，國家高層領導人都從這一群體選拔；對下，各統領一方，獨當一面。而幾個崗位之間的交流轉換，蘊含着權力張弛與仕途起降，頗耐人尋味。

比如，有部長調任省長，如近期生態環境部部長李幹傑外放山東省長；有省長調任部長，如遼寧省長唐一軍進京接任司法部部長，原山西省長李小鵬調任交通運輸部部長，原黑龍江省長陸昊調任自然資源部部長；有書記調任部長，如內蒙古黨委書記李紀恒去年十月調任民政部部長；有部長空降書記，如審計署審計長劉家義前幾年調任山東省委書記。

就含金量和前景而言，其排序應是省委書記、部長、省長。以歷次黨代會換屆為例，省委書記都是新進政治局委員的最主要群體和最有力競爭者。譬如，現任的政治局七常委，除了幕僚學者出身的王滬寧，總書記、國務院總理、人大委員長、政協主席、中紀委書記五人，皆是由省委書記「入局」甚至一步到位「入常」。副總理韓正則是由上海市長順位書記而入局。省委書記作為諸侯大員，掌控一省黨政軍民全局，無疑是對於官員最為全面的鍛煉。

相比之下，部長「入局」機遇小得多。數十年來，最熱門的崗位唯商務部（前身外經貿部），多任部長李嵐清、吳儀、薄熙來都由此「入局」，這與中國倚賴外向型經濟有關。就連有「小國務院」之稱的國家發改委都難望其項背。其他部委一把手，鮮有「入局」案例。

至於省長，雖然與省委書記、部長平級，但畢竟是二把手，晉升概率更低。除了地位特殊的京、滬二市市長外，其餘省長包括穩坐經濟頭把交椅的廣東，幾乎沒有直接「入局」的可能性。

按此邏輯來看，像李紀恒這種，由省委書記進京擔任部長，某種程度上就是投閒置散，或是退休前的養老之舉，仕途已觸及天花板。部長外放省委書記，則屬重用，即使未能「入局」，未來佔據一席人大副委員長或政協副主席的機會亦大增。而若由部長外調省長，等於由一把手變為二把手，失去最終決策拍板權，直觀而言等於下坡路。但若在省委書記即將到齡前夕上任，等於提前卡位，預備繼任書記，仍屬重用，李幹傑就屬此種情況。

至於省長內調部長，二把手變為一把手，算是略有走高。不過，對於省長來說，能夠在地方上升接書記，才是首選，未來空間更大；轉崗部長，分量不如書記吃重，等於走窄。前些年那些自外省內調的部長，如山東省長姜大明調任國土資源部部長，遼寧省長陳政高調任住建部部長，雖然來自大省，但最後都到齡卸任。

當然，官場變數很大，前途如何，還要看個人造化與背景人脈，因人而異，不可一概而論。尤其是新常態之下，以往的路徑慣例、傳統模式紛紛被打破。風雲際會，時勢造英雄，各類不走尋常路的案例層出不窮，需綜合考量各類因素來看。