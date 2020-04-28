世界視線：防美軍封鎖海灣　伊朗搶閘射火箭

在新冠肺炎疫情打擊下，全球經濟停頓，局勢動盪。紐約期油跌至負數，令美國特朗普政府在海外發起軍事行動、轉移國內矛盾並刺激油價回升的可能性大增。為防美軍封鎖波斯灣出口霍爾木茲海峽，伊朗軍方作出連串強硬部署。

上周三，革命衞隊在伊朗中部沙漠地區的基地，發射一枚信使二級運載火箭，成功將該國首枚軍用衞星送入太空。名為「光明」的衞星在距地面四百二十五公里的軌道運行，大幅提升了伊朗的軍事偵察水平。更重要的是，此次發射展示了信使運載火箭的實力，說明德黑蘭已掌握洲際導彈技術。一旦配備核彈頭，則整個中東地區的戰略安全平衡就會向德黑蘭傾斜。

伊朗軍用衞星升空次日，國防部長哈塔米召開軍事會議，聲言軍方正嚴密關注全球和地區局勢發展，準備好應對任何威脅。革命衞隊司令薩拉米則向海軍下達命令，攻擊任何企圖攔截伊朗船隻的美國軍艦。至上周六，伊朗總統魯哈尼對外公開了德黑蘭的底線，他說：「我們會緊盯美國的一舉一動，但永不會首先開啟爭端。」

另一邊廂，特朗普亦已授權駐波斯灣海軍，可以擊沉任何來犯的伊朗艦艇，雙方劍拔弩張。美軍一旦封鎖海峽，影響中東石油供應，確會刺激油價回升。但受困於疫情，美軍航母、軍艦癱瘓，目前發動大規模軍事行動的能力有限。因此，波斯灣更可能上演的是一場局部有限度衝突。

據報道，美軍正在強化區內AC-130空中炮艇和阿帕奇武裝直升機的戰備狀況，準備獵殺波斯灣上的伊朗海軍快艇。甚至有分析認為，伊朗其實和美國一樣飽受疫情和低油價打擊，因此也有可能想在波斯灣打一場有限度戰爭，轉移國內矛盾。

不過，白宮因為應對疫情的種種失誤，目前正陷入政治風暴，能否有效駕馭駐海外美軍成為疑問。目前波斯灣美軍已經獲准隨時開火，一旦小規模衝突失控，不排除演變成美國和伊朗的持久戰爭，令中國、俄羅斯坐收漁人之利，這恐怕是特朗普在競選連任期間最不樂見的結局。